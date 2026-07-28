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Аргентина
28 июля 2026, 09:02 |
599
0

Лионель Месси вышел с решением о будущем

Аргентинец не планирует становиться тренером

28 июля 2026, 09:02 |
599
0
Лионель Месси вышел с решением о будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о своих планах после завершения профессиональной карьеры. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что на данный момент не рассматривает возможность начать тренерскую деятельность.

«У меня совершенно нет планов становиться тренером после завершения карьеры. Сейчас я вообще об этом не думаю. На данный момент я не рассматриваю никаких подобных вариантов», – сказал Месси.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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