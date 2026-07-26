ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро купил опорника, которым интересовался Шахтер

Клуб бразильской Серии А «Крузейро» официально объявил о подписании 18-летнего опорного полузащитника «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.

Контракт с футболистом подписан до июня 2031 года.

По неофициальной информации, за переход Зе Лукаса «Крузейро» заплатил 4,4 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Зе Лукасу проявлял «Шахтер», однако предложений по этому футболисту «горняки» так и не делали.