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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро купил опорника, которым интересовался Шахтер
Бразилия
26 июля 2026, 10:56 |
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро купил опорника, которым интересовался Шахтер

Зе Лукас остается в Бразилии

26 июля 2026, 10:56 |
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро купил опорника, которым интересовался Шахтер
ФК Крузейро. Зе Лукас
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Клуб бразильской Серии А «Крузейро» официально объявил о подписании 18-летнего опорного полузащитника «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.

Контракт с футболистом подписан до июня 2031 года.

По неофициальной информации, за переход Зе Лукаса «Крузейро» заплатил 4,4 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Зе Лукасу проявлял «Шахтер», однако предложений по этому футболисту «горняки» так и не делали.

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Зе Лукас Крузейро Спорт Ресифи трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Крузейро
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