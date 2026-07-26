Бразилия26 июля 2026, 10:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро купил опорника, которым интересовался Шахтер
Зе Лукас остается в Бразилии
26 июля 2026, 10:56 |
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Клуб бразильской Серии А «Крузейро» официально объявил о подписании 18-летнего опорного полузащитника «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.
Контракт с футболистом подписан до июня 2031 года.
По неофициальной информации, за переход Зе Лукаса «Крузейро» заплатил 4,4 миллиона евро.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Зе Лукасу проявлял «Шахтер», однако предложений по этому футболисту «горняки» так и не делали.
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