Новичок Второй лиги пополнился экс-игроком системы Лацио

Как стало известно Sport.ua, «Днестр» из Залещиков, который этим летом возглавил экс-наставник «Оболони» Валерий Иващенко, определился с несколькими новичками, которые должны усилить команду на профессиональном уровне.

В частности, ряды «Днестра» пополнил бывший игрок юношеских команд «Лацио» (U-17 и U-18) Максим Лехив. В осенней части прошлого сезона 20-летний центральный полузащитник выступал за «Карпаты» U-19 (13 матчей, 1 гол), а весной – за «Самбор-Ниву-2» во Второй лиге (7 матчей, 1 гол).

Кроме того, за «Днестр» будет играть 28-летний вратарь Роман Захарчук, который в свое время защищал цвета «Сум», а также двух «Нив» из Бузовой и Винницы.

Близок к переходу в «Днестр» и 22-летний вингер Владислав Комуницкий. Ранее он играл за «Ужгород», «Реал Фарму» и «Диназ».

Напомним, год назад «Днестр» стал чемпионом Украины среди любителей. В прошлом сезоне команда выступила менее удачно, однако успешно прошла лицензирование для выступлений на профессиональном уровне, на котором последний раз была представлена ​​еще в первой половине 90-х годов.

В 1-м туре Второй лиги (базовая дата – 2 августа) представитель Тернопольщины сыграет с «Диназом» на его поле.

Ранее Sport.ua сообщал, что опытный перволиговый боец ​​стал одноклубником Гладкого и Селина.