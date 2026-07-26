Новичок Второй лиги пополнился экс-игроком системы Лацио
«Днестр» готовится к первому за более чем 30 лет сезону во Второй лиге
Как стало известно Sport.ua, «Днестр» из Залещиков, который этим летом возглавил экс-наставник «Оболони» Валерий Иващенко, определился с несколькими новичками, которые должны усилить команду на профессиональном уровне.
В частности, ряды «Днестра» пополнил бывший игрок юношеских команд «Лацио» (U-17 и U-18) Максим Лехив. В осенней части прошлого сезона 20-летний центральный полузащитник выступал за «Карпаты» U-19 (13 матчей, 1 гол), а весной – за «Самбор-Ниву-2» во Второй лиге (7 матчей, 1 гол).
Кроме того, за «Днестр» будет играть 28-летний вратарь Роман Захарчук, который в свое время защищал цвета «Сум», а также двух «Нив» из Бузовой и Винницы.
Близок к переходу в «Днестр» и 22-летний вингер Владислав Комуницкий. Ранее он играл за «Ужгород», «Реал Фарму» и «Диназ».
Напомним, год назад «Днестр» стал чемпионом Украины среди любителей. В прошлом сезоне команда выступила менее удачно, однако успешно прошла лицензирование для выступлений на профессиональном уровне, на котором последний раз была представлена еще в первой половине 90-х годов.
В 1-м туре Второй лиги (базовая дата – 2 августа) представитель Тернопольщины сыграет с «Диназом» на его поле.
Ранее Sport.ua сообщал, что опытный перволиговый боец стал одноклубником Гладкого и Селина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зе Лукас остается в Бразилии
Новичок «Боруссии» Менхенгладбах получил травму