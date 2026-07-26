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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 13:39 | Обновлено 26 июля 2026, 13:40
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Где смотреть онлайн товарищеский матч: Бурсаспор – Шахтер

26 июля в 19:00 состоится контрольный поединок в турецком городе Бурса

26 июля 2026, 13:39 | Обновлено 26 июля 2026, 13:40
210
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Бурсаспор – Шахтер
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проведет очередной контрольный матч.

В воскресенье, 26 июля, в 19:00 команда Арды Турана встретится с турецким клубом Бурсаспор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Действующий чемпион Украины продолжает подготовку к старту нового сезона, в котором выступит на основном этапе Лиги чемпионов.

Ранее на сборе в Словении Шахтер провел товарищеские матчи против хорватских команд Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2) и Горица (2:0), а также сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Ула (0:0).

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Бурсаспор – Шахтер

Видеотрансляцию проводит официальный YouTube-канал Шахтера

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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