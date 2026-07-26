Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проведет очередной контрольный матч.

В воскресенье, 26 июля, в 19:00 команда Арды Турана встретится с турецким клубом Бурсаспор.

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Поединок состоится на Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Действующий чемпион Украины продолжает подготовку к старту нового сезона, в котором выступит на основном этапе Лиги чемпионов.

Ранее на сборе в Словении Шахтер провел товарищеские матчи против хорватских команд Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2) и Горица (2:0), а также сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Ула (0:0).

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Бурсаспор – Шахтер

Видеотрансляцию проводит официальный YouTube-канал Шахтера