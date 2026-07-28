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  4. Изгнанник Суркиса расхвалил провального легионера Динамо
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 16:53 |
812
0

Изгнанник Суркиса расхвалил провального легионера Динамо

Артем Кравец расхвалил легионера «бело-синих» Анхеля Торреса

28 июля 2026, 16:53 |
812
0
Изгнанник Суркиса расхвалил провального легионера Динамо
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес
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Бывший форвард киевского Динамо Артем Кравец расхвалил легионера «бело-синих» Анхеля Торреса, трансфер которого в Киеве считают провальным.

«Да, это я нашел Торреса! И он мне нравился и нравится, учитывая, что кроме него в «Динамо» на флангах 1 в 1 никто не обыгрывает!

Но он и не играл за «Динамо»... Я видел, как он на тренировках обыгрывал», – написал Кравец в комментариях в своем TikTok.

Анхель Торрес в мае прошлого года присоединился к «Динамо» как свободный агент. За свою карьеру вингер сыграл в составе киевлян 2 матча, результативными действиями не отличался. Вторую половину сезона 2025/26 26-летний колумбиец провел на правах аренды за «Эюпспор» – 2 гола и 1 ассист в 12 матчах.

Артем работал советником Игоря Суркиса, но оставил свой пост в столичном гранде в августе 2025 года. После ухода из расположения киевского клуба Кравец дерзко раскритиковал «бело-синих».

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Артем Кравец Анхель Торрес Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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