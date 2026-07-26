ВИДЕО. Неймар в первом матче после ЧМ-26 оформил дубль и потроллил хейтеров

Звездный 34-летний форвард Неймар оформил дубль в составе Сантоса в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

В ночь на 26 июля Неймар дважды отличился в ворота команды Шапекоэнсе, забив на 36-й и 89-й минутах. Второй мяч Ней положил с пенальти и принес Сантосу ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.

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Для Неймара это был первый матч после чемпионата мира 2026, на котором он сыграл два поединка за сборную Бразилии – 14 минут против Шотландии (3:0) на групповом этапе и 23 минуты против Норвегии (1:2) в 1/8 финала. В игре с норвежцами Неймар реализовал 11-метровый на последних минутах, но все равно получил много критики.

После первого забитого мяча в ворота Шапекоэнсе Неймар потроллил хейтеров, подставив руку к уху. А затем вытащил угловой флажок и сымитировал игру в гольф. По итогам матча Неймар был признан лучшим игроком.

Всего у Неймара 6 голов и 2 ассиста в текущем сезоне бразильского первенства. Сантос с 22 очками занимает 14-е место.

Чемпионат Бразилии 2026. 20-й тур, 26 июля

Сантос – Шапекоэнсе – 2:2

Голы: Неймар, 36, 89 (пен.) – Марсиньо, 51, Жуан Ананьяс, 62 (автогол)

Видеообзор матча

ФОТО. Неймар в матче против Шапекоэнсе

Таблица чемпионата Бразилии 2026