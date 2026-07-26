ВИДЕО. Неймар в первом матче после ЧМ-26 оформил дубль и потроллил хейтеров
Неймар принес Сантосу ничью в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против Шапекоэнсе
Звездный 34-летний форвард Неймар оформил дубль в составе Сантоса в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.
В ночь на 26 июля Неймар дважды отличился в ворота команды Шапекоэнсе, забив на 36-й и 89-й минутах. Второй мяч Ней положил с пенальти и принес Сантосу ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.
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Для Неймара это был первый матч после чемпионата мира 2026, на котором он сыграл два поединка за сборную Бразилии – 14 минут против Шотландии (3:0) на групповом этапе и 23 минуты против Норвегии (1:2) в 1/8 финала. В игре с норвежцами Неймар реализовал 11-метровый на последних минутах, но все равно получил много критики.
После первого забитого мяча в ворота Шапекоэнсе Неймар потроллил хейтеров, подставив руку к уху. А затем вытащил угловой флажок и сымитировал игру в гольф. По итогам матча Неймар был признан лучшим игроком.
Всего у Неймара 6 голов и 2 ассиста в текущем сезоне бразильского первенства. Сантос с 22 очками занимает 14-е место.
Чемпионат Бразилии 2026. 20-й тур, 26 июля
Сантос – Шапекоэнсе – 2:2
Голы: Неймар, 36, 89 (пен.) – Марсиньо, 51, Жуан Ананьяс, 62 (автогол)
Видеообзор матча
ФОТО. Неймар в матче против Шапекоэнсе
Таблица чемпионата Бразилии 2026
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|19
|13
|5
|1
|33 - 14
|27.07.26 01:30 Палмейрас - Атлетико Минейро23.07.26 Коритиба 1:3 Палмейрас31.05.26 Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе24.05.26 Фламенго 0:3 Палмейрас17.05.26 Палмейрас 1:1 Крузейро10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас
|44
|2
|Фламенго
|18
|11
|4
|3
|35 - 16
|27.07.26 00:30 Фламенго - Сан-Паулу23.07.26 Шапекоэнсе 0:4 Фламенго30.05.26 Фламенго 3:0 Коритиба24.05.26 Фламенго 0:3 Палмейрас18.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго
|37
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|11
|3
|6
|28 - 19
|31.07.26 01:30 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе26.07.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьонал23.07.26 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Паранаэнсе30.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Мирасол24.05.26 Ремо 1:2 Атлетико Паранаэнсе18.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
|36
|4
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 24
|27.07.26 00:30 Гремио - Флуминенсе18.07.26 Флуминенсе 1:1 Брагантино01.06.26 Крузейро 1:1 Флуминенсе24.05.26 Мирасол 1:0 Флуминенсе17.05.26 Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу10.05.26 Флуминенсе 2:2 Витория
|32
|5
|Брагантино
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|27.07.26 00:30 Брагантино - Коритиба18.07.26 Флуминенсе 1:1 Брагантино31.05.26 Брагантино 3:1 Интернасьонал25.05.26 Васко да Гама 0:3 Брагантино18.05.26 Брагантино 2:0 Витория11.05.26 Сантос 2:0 Брагантино
|30
|6
|Баия
|19
|8
|6
|5
|28 - 24
|26.07.26 22:00 Баия - Коринтианс22.07.26 Атлетико Минейро 1:1 Баия18.07.26 Баия 2:0 Шапекоэнсе30.05.26 Баия 2:1 Ботафого26.05.26 Коритиба 3:2 Баия17.05.26 Баия 1:1 Гремио
|30
|7
|Коринтианс
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|26.07.26 22:00 Баия - Коринтианс24.07.26 Коринтианс 3:0 Ремо30.05.26 Гремио 1:3 Коринтианс25.05.26 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро17.05.26 Ботафого 3:1 Коринтианс11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу
|27
|8
|Крузейро
|19
|7
|6
|6
|26 - 29
|26.07.26 22:00 Крузейро - Ботафого23.07.26 Интернасьонал 1:2 Крузейро01.06.26 Крузейро 1:1 Флуминенсе24.05.26 Крузейро 2:1 Шапекоэнсе17.05.26 Палмейрас 1:1 Крузейро10.05.26 Баия 1:2 Крузейро
|27
|9
|Ботафого
|19
|7
|5
|7
|33 - 32
|26.07.26 22:00 Крузейро - Ботафого24.07.26 Ботафого 0:0 Витория17.07.26 Ботафого 2:1 Сантос30.05.26 Баия 2:1 Ботафого23.05.26 Сан-Паулу 1:1 Ботафого17.05.26 Ботафого 3:1 Коринтианс
|26
|10
|Коритиба
|19
|7
|5
|7
|25 - 27
|27.07.26 00:30 Брагантино - Коритиба23.07.26 Коритиба 1:3 Палмейрас30.05.26 Фламенго 3:0 Коритиба26.05.26 Коритиба 3:2 Баия17.05.26 Сантос 0:3 Коритиба09.05.26 Коритиба 2:2 Интернасьонал
|26
|11
|Витория
|19
|7
|5
|7
|22 - 25
|27.07.26 01:30 Ремо - Витория24.07.26 Ботафого 0:0 Витория17.07.26 Витория 1:0 Васко да Гама31.05.26 Сантос 3:1 Витория23.05.26 Витория 2:0 Интернасьонал18.05.26 Брагантино 2:0 Витория
|26
|12
|Сан-Паулу
|19
|7
|4
|8
|24 - 22
|27.07.26 00:30 Фламенго - Сан-Паулу23.07.26 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Паранаэнсе01.06.26 Ремо 1:0 Сан-Паулу23.05.26 Сан-Паулу 1:1 Ботафого17.05.26 Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу
|25
|13
|Атлетико Минейро
|19
|7
|4
|8
|23 - 24
|27.07.26 01:30 Палмейрас - Атлетико Минейро22.07.26 Атлетико Минейро 1:1 Баия31.05.26 Васко да Гама 0:1 Атлетико Минейро25.05.26 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро17.05.26 Атлетико Минейро 3:1 Мирасол10.05.26 Атлетико Минейро 1:1 Ботафого
|25
|14
|Сантос
|20
|5
|7
|8
|29 - 33
|10.08.26 00:30 Сантос - Атлетико Паранаэнсе26.07.26 Сантос 2:2 Шапекоэнсе17.07.26 Ботафого 2:1 Сантос31.05.26 Сантос 3:1 Витория24.05.26 Гремио 3:2 Сантос17.05.26 Сантос 0:3 Коритиба
|22
|15
|Интернасьонал
|20
|5
|6
|9
|22 - 26
|30.07.26 01:30 Интернасьонал - Фламенго26.07.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьонал23.07.26 Интернасьонал 1:2 Крузейро31.05.26 Брагантино 3:1 Интернасьонал23.05.26 Витория 2:0 Интернасьонал17.05.26 Интернасьонал 4:1 Васко да Гама
|21
|16
|Гремио
|19
|5
|6
|8
|21 - 25
|27.07.26 00:30 Гремио - Флуминенсе18.07.26 Мирасол 2:1 Гремио30.05.26 Гремио 1:3 Коринтианс24.05.26 Гремио 3:2 Сантос17.05.26 Баия 1:1 Гремио11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго
|21
|17
|Васко да Гама
|20
|5
|6
|9
|23 - 31
|09.08.26 22:00 Баия - Васко да Гама26.07.26 Васко да Гама 1:1 Мирасол17.07.26 Витория 1:0 Васко да Гама31.05.26 Васко да Гама 0:1 Атлетико Минейро25.05.26 Васко да Гама 0:3 Брагантино17.05.26 Интернасьонал 4:1 Васко да Гама
|21
|18
|Мирасол
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|30.07.26 01:30 Мирасол - Ремо26.07.26 Васко да Гама 1:1 Мирасол18.07.26 Мирасол 2:1 Гремио30.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Мирасол24.05.26 Мирасол 1:0 Флуминенсе17.05.26 Атлетико Минейро 3:1 Мирасол
|20
|19
|Ремо
|19
|4
|6
|9
|21 - 32
|27.07.26 01:30 Ремо - Витория24.07.26 Коринтианс 3:0 Ремо01.06.26 Ремо 1:0 Сан-Паулу24.05.26 Ремо 1:2 Атлетико Паранаэнсе18.05.26 Шапекоэнсе 2:3 Ремо10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас
|18
|20
|Шапекоэнсе
|20
|1
|7
|12
|19 - 41
|09.08.26 02:30 Коритиба - Шапекоэнсе26.07.26 Сантос 2:2 Шапекоэнсе23.07.26 Шапекоэнсе 0:4 Фламенго18.07.26 Баия 2:0 Шапекоэнсе31.05.26 Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе24.05.26 Крузейро 2:1 Шапекоэнсе
|10
События матча
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