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  4. ВИДЕО. Неймар в первом матче после ЧМ-26 оформил дубль и потроллил хейтеров
Чемпионат Бразилии
Сантос
26.07.2026 00:30 – FT 2 : 2
Шапекоэнсе
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Бразилия
26 июля 2026, 08:15 | Обновлено 26 июля 2026, 08:32
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ВИДЕО. Неймар в первом матче после ЧМ-26 оформил дубль и потроллил хейтеров

Неймар принес Сантосу ничью в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против Шапекоэнсе

26 июля 2026, 08:15 | Обновлено 26 июля 2026, 08:32
215
0
ВИДЕО. Неймар в первом матче после ЧМ-26 оформил дубль и потроллил хейтеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Звездный 34-летний форвард Неймар оформил дубль в составе Сантоса в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

В ночь на 26 июля Неймар дважды отличился в ворота команды Шапекоэнсе, забив на 36-й и 89-й минутах. Второй мяч Ней положил с пенальти и принес Сантосу ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.

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Для Неймара это был первый матч после чемпионата мира 2026, на котором он сыграл два поединка за сборную Бразилии – 14 минут против Шотландии (3:0) на групповом этапе и 23 минуты против Норвегии (1:2) в 1/8 финала. В игре с норвежцами Неймар реализовал 11-метровый на последних минутах, но все равно получил много критики.

После первого забитого мяча в ворота Шапекоэнсе Неймар потроллил хейтеров, подставив руку к уху. А затем вытащил угловой флажок и сымитировал игру в гольф. По итогам матча Неймар был признан лучшим игроком.

Всего у Неймара 6 голов и 2 ассиста в текущем сезоне бразильского первенства. Сантос с 22 очками занимает 14-е место.

Чемпионат Бразилии 2026. 20-й тур, 26 июля

Сантос – Шапекоэнсе – 2:2

Голы: Неймар, 36, 89 (пен.) – Марсиньо, 51, Жуан Ананьяс, 62 (автогол)

Видеообзор матча

ФОТО. Неймар в матче против Шапекоэнсе

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Таблица чемпионата Бразилии 2026

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 19 13 5 1 33 - 14 27.07.26 01:30 Палмейрас - Атлетико Минейро23.07.26 Коритиба 1:3 Палмейрас31.05.26 Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе24.05.26 Фламенго 0:3 Палмейрас17.05.26 Палмейрас 1:1 Крузейро10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас 44
2 Фламенго 18 11 4 3 35 - 16 27.07.26 00:30 Фламенго - Сан-Паулу23.07.26 Шапекоэнсе 0:4 Фламенго30.05.26 Фламенго 3:0 Коритиба24.05.26 Фламенго 0:3 Палмейрас18.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго 37
3 Атлетико Паранаэнсе 20 11 3 6 28 - 19 31.07.26 01:30 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе26.07.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьонал23.07.26 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Паранаэнсе30.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Мирасол24.05.26 Ремо 1:2 Атлетико Паранаэнсе18.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго 36
4 Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 24 27.07.26 00:30 Гремио - Флуминенсе18.07.26 Флуминенсе 1:1 Брагантино01.06.26 Крузейро 1:1 Флуминенсе24.05.26 Мирасол 1:0 Флуминенсе17.05.26 Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу10.05.26 Флуминенсе 2:2 Витория 32
5 Брагантино 19 9 3 7 26 - 20 27.07.26 00:30 Брагантино - Коритиба18.07.26 Флуминенсе 1:1 Брагантино31.05.26 Брагантино 3:1 Интернасьонал25.05.26 Васко да Гама 0:3 Брагантино18.05.26 Брагантино 2:0 Витория11.05.26 Сантос 2:0 Брагантино 30
6 Баия 19 8 6 5 28 - 24 26.07.26 22:00 Баия - Коринтианс22.07.26 Атлетико Минейро 1:1 Баия18.07.26 Баия 2:0 Шапекоэнсе30.05.26 Баия 2:1 Ботафого26.05.26 Коритиба 3:2 Баия17.05.26 Баия 1:1 Гремио 30
7 Коринтианс 19 7 6 6 21 - 19 26.07.26 22:00 Баия - Коринтианс24.07.26 Коринтианс 3:0 Ремо30.05.26 Гремио 1:3 Коринтианс25.05.26 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро17.05.26 Ботафого 3:1 Коринтианс11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу 27
8 Крузейро 19 7 6 6 26 - 29 26.07.26 22:00 Крузейро - Ботафого23.07.26 Интернасьонал 1:2 Крузейро01.06.26 Крузейро 1:1 Флуминенсе24.05.26 Крузейро 2:1 Шапекоэнсе17.05.26 Палмейрас 1:1 Крузейро10.05.26 Баия 1:2 Крузейро 27
9 Ботафого 19 7 5 7 33 - 32 26.07.26 22:00 Крузейро - Ботафого24.07.26 Ботафого 0:0 Витория17.07.26 Ботафого 2:1 Сантос30.05.26 Баия 2:1 Ботафого23.05.26 Сан-Паулу 1:1 Ботафого17.05.26 Ботафого 3:1 Коринтианс 26
10 Коритиба 19 7 5 7 25 - 27 27.07.26 00:30 Брагантино - Коритиба23.07.26 Коритиба 1:3 Палмейрас30.05.26 Фламенго 3:0 Коритиба26.05.26 Коритиба 3:2 Баия17.05.26 Сантос 0:3 Коритиба09.05.26 Коритиба 2:2 Интернасьонал 26
11 Витория 19 7 5 7 22 - 25 27.07.26 01:30 Ремо - Витория24.07.26 Ботафого 0:0 Витория17.07.26 Витория 1:0 Васко да Гама31.05.26 Сантос 3:1 Витория23.05.26 Витория 2:0 Интернасьонал18.05.26 Брагантино 2:0 Витория 26
12 Сан-Паулу 19 7 4 8 24 - 22 27.07.26 00:30 Фламенго - Сан-Паулу23.07.26 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Паранаэнсе01.06.26 Ремо 1:0 Сан-Паулу23.05.26 Сан-Паулу 1:1 Ботафого17.05.26 Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу 25
13 Атлетико Минейро 19 7 4 8 23 - 24 27.07.26 01:30 Палмейрас - Атлетико Минейро22.07.26 Атлетико Минейро 1:1 Баия31.05.26 Васко да Гама 0:1 Атлетико Минейро25.05.26 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро17.05.26 Атлетико Минейро 3:1 Мирасол10.05.26 Атлетико Минейро 1:1 Ботафого 25
14 Сантос 20 5 7 8 29 - 33 10.08.26 00:30 Сантос - Атлетико Паранаэнсе26.07.26 Сантос 2:2 Шапекоэнсе17.07.26 Ботафого 2:1 Сантос31.05.26 Сантос 3:1 Витория24.05.26 Гремио 3:2 Сантос17.05.26 Сантос 0:3 Коритиба 22
15 Интернасьонал 20 5 6 9 22 - 26 30.07.26 01:30 Интернасьонал - Фламенго26.07.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьонал23.07.26 Интернасьонал 1:2 Крузейро31.05.26 Брагантино 3:1 Интернасьонал23.05.26 Витория 2:0 Интернасьонал17.05.26 Интернасьонал 4:1 Васко да Гама 21
16 Гремио 19 5 6 8 21 - 25 27.07.26 00:30 Гремио - Флуминенсе18.07.26 Мирасол 2:1 Гремио30.05.26 Гремио 1:3 Коринтианс24.05.26 Гремио 3:2 Сантос17.05.26 Баия 1:1 Гремио11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго 21
17 Васко да Гама 20 5 6 9 23 - 31 09.08.26 22:00 Баия - Васко да Гама26.07.26 Васко да Гама 1:1 Мирасол17.07.26 Витория 1:0 Васко да Гама31.05.26 Васко да Гама 0:1 Атлетико Минейро25.05.26 Васко да Гама 0:3 Брагантино17.05.26 Интернасьонал 4:1 Васко да Гама 21
18 Мирасол 19 5 5 9 21 - 26 30.07.26 01:30 Мирасол - Ремо26.07.26 Васко да Гама 1:1 Мирасол18.07.26 Мирасол 2:1 Гремио30.05.26 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Мирасол24.05.26 Мирасол 1:0 Флуминенсе17.05.26 Атлетико Минейро 3:1 Мирасол 20
19 Ремо 19 4 6 9 21 - 32 27.07.26 01:30 Ремо - Витория24.07.26 Коринтианс 3:0 Ремо01.06.26 Ремо 1:0 Сан-Паулу24.05.26 Ремо 1:2 Атлетико Паранаэнсе18.05.26 Шапекоэнсе 2:3 Ремо10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас 18
20 Шапекоэнсе 20 1 7 12 19 - 41 09.08.26 02:30 Коритиба - Шапекоэнсе26.07.26 Сантос 2:2 Шапекоэнсе23.07.26 Шапекоэнсе 0:4 Фламенго18.07.26 Баия 2:0 Шапекоэнсе31.05.26 Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе24.05.26 Крузейро 2:1 Шапекоэнсе 10
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Сантос).
62’
ГОЛ ! Автогол забил Joao Ananias (Сантос).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Marcinho (Шапекоэнсе).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос).
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Шапекоэнсе Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор пенальти автогол фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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