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Товарищеские матчи
26 июля 2026, 07:46 |
18
0

Аякс – Бернли. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Встреча состоится 26 июля и начнется в 15:00 по Киеву

26 июля 2026, 07:46 |
18
0
Аякс – Бернли. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июля на Йохан Кройфф Арена пройдет товарищеский матч, в котором сыграют Аякс и Бернли. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда остается грандом голландского футбола (да и мало кто в Европе обладает более внушительный список трофеев), но уже есть опасения, что это уже будут историческими заслугами. Ведь в последнее время игроки из Амстердама все чаще показывали и унылый футбол, и скромные результаты.

На общем фоне выделяется позапрошлый сезон, когда под руководством Фариоли даже лидировали в таблице, но в итоге ограничились только вторым местом. А потом, в 2025/2026, было заметное падение - и только за счет победы в стыках удалось хотя бы в Лигу конференций квалифицироваться. Таким образом, пока остальные в Нидерланды продолжали отдых или сборы, на этой неделе пришлось стартовать в квалификации. Там получилось очень просто: Войводину разгромили на выезде 4-1, превратив ответный матч в Амстердаме, де-факто в спарринг уровня нынешнего.

Бернли

Клуб вообще-то, при Шоне Дайше, даже выходил в еврокубки, правда, уже там не было особенных успехов, не преодолели тогда квалификацию. Но потом с этим менеджером расстались, и вскоре начались проблемы. Достаточно сказать, что Паркер как наставник тут проявил себя ровно аналогично со своим предшественником, Компани. При обоих были хорошие сезоны в Чемпионшипе, но потом, вернувшись в АПЛ, все время проводили в тройке аутсайдеров, в итоге вылетая.

Сейчас на Терф Мур появился Ники Хайен, что сравнительно долго и успешно тренировал в Бельгии, в первую очередь Брюгге. Но на Туманном Альбионе он только начинает, еще и в условиях, когда, как обычно в таких ситуациях, активно сбегают все футболисты, что смогли заинтересовать другие проекты в своих услугах.

Статистика личных встреч

Ожидаемо это будет первый очный поединок клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных сюрпризов от британцев. В такой форме их голландский соперник просто обязан тут брать максимум - то есть ждем победы хозяев (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Аякс
26.07.2026 -
15:00
Бернли
Победа Аякса 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Аякс Бернли товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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