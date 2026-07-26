Аякс – Бернли. Прогноз и анонс на товарищеский матч

26 июля на Йохан Кройфф Арена пройдет товарищеский матч, в котором сыграют Аякс и Бернли. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда остается грандом голландского футбола (да и мало кто в Европе обладает более внушительный список трофеев), но уже есть опасения, что это уже будут историческими заслугами. Ведь в последнее время игроки из Амстердама все чаще показывали и унылый футбол, и скромные результаты.

На общем фоне выделяется позапрошлый сезон, когда под руководством Фариоли даже лидировали в таблице, но в итоге ограничились только вторым местом. А потом, в 2025/2026, было заметное падение - и только за счет победы в стыках удалось хотя бы в Лигу конференций квалифицироваться. Таким образом, пока остальные в Нидерланды продолжали отдых или сборы, на этой неделе пришлось стартовать в квалификации. Там получилось очень просто: Войводину разгромили на выезде 4-1, превратив ответный матч в Амстердаме, де-факто в спарринг уровня нынешнего.

Бернли

Клуб вообще-то, при Шоне Дайше, даже выходил в еврокубки, правда, уже там не было особенных успехов, не преодолели тогда квалификацию. Но потом с этим менеджером расстались, и вскоре начались проблемы. Достаточно сказать, что Паркер как наставник тут проявил себя ровно аналогично со своим предшественником, Компани. При обоих были хорошие сезоны в Чемпионшипе, но потом, вернувшись в АПЛ, все время проводили в тройке аутсайдеров, в итоге вылетая.

Сейчас на Терф Мур появился Ники Хайен, что сравнительно долго и успешно тренировал в Бельгии, в первую очередь Брюгге. Но на Туманном Альбионе он только начинает, еще и в условиях, когда, как обычно в таких ситуациях, активно сбегают все футболисты, что смогли заинтересовать другие проекты в своих услугах.

Статистика личных встреч

Ожидаемо это будет первый очный поединок клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных сюрпризов от британцев. В такой форме их голландский соперник просто обязан тут брать максимум - то есть ждем победы хозяев (коэффициент - 1,63).