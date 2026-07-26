ВИДЕО. Ливерпуль и Сандерленд устроили шоу. Украинец Тутеров забил гол

В ночь на 26 июля Ливерпуль и Сандерленд сыграли товарищеский матч на стадионе Геодис Парк в Нэшвилле (США) – команды проводят подготовку к предстоящему сезону АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев. В составе Ливерпуля отличились Киран Моррисон, Доминик Собослаи, Федерико Кьеза и Льюис Кумас.

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За черных котов один из голов забил 21-летний украинский форвард Тимур Тутеров. Он поразил ворота соперников после передачи Джейдона Джонса на 49-й минуте и сделал счет 2:1, после чего подопечные Андони Ираола оформили камбек.

Тутеров начал встречу против Ливерпуля в резерве и появился на поле после перерыва между таймами, заменив Ромейна Мундла.

Во время предсезонной подготовки в США – Premier League Summer Series – Ливерпуль и Сандерленд также проведут поединки против Лидса и Рексхэма.

Товарищеский матч. 26 июля

Ливерпуль – Сандерленд – 4:2

Голы: Моррисон, 13, Собослаи, 57, Кьеза, 72, Кумас, 86 – Ле Фе, 28, Тутеров, 49

Видеообзор матча

ВИДЕО. Гол украинского форварда Тимура Тутерова в ворота Ливерпуля

The pass from Jaydon Jones, the finish from Timur Tutierov 👏💫 pic.twitter.com/7uLWh22I61 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 25, 2026

ФОТО. Тимур Тутеров в матче против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Фотогалерея матча Ливерпуль – Сандерленд (4:2)