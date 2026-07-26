Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ливерпуль и Сандерленд устроили шоу. Украинец Тутеров забил гол
Товарищеские матчи
Ливерпуль
26.07.2026 01:00 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
26 июля 2026, 05:31 | Обновлено 26 июля 2026, 05:34
30
0

ВИДЕО. Ливерпуль и Сандерленд устроили шоу. Украинец Тутеров забил гол

Мерсисайдцы одолели черных котов 4:2 в товарищеском матче на стадионе в Нэшвилле

26 июля 2026, 05:31 | Обновлено 26 июля 2026, 05:34
30
0
ВИДЕО. Ливерпуль и Сандерленд устроили шоу. Украинец Тутеров забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 26 июля Ливерпуль и Сандерленд сыграли товарищеский матч на стадионе Геодис Парк в Нэшвилле (США) – команды проводят подготовку к предстоящему сезону АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев. В составе Ливерпуля отличились Киран Моррисон, Доминик Собослаи, Федерико Кьеза и Льюис Кумас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За черных котов один из голов забил 21-летний украинский форвард Тимур Тутеров. Он поразил ворота соперников после передачи Джейдона Джонса на 49-й минуте и сделал счет 2:1, после чего подопечные Андони Ираола оформили камбек.

Тутеров начал встречу против Ливерпуля в резерве и появился на поле после перерыва между таймами, заменив Ромейна Мундла.

Во время предсезонной подготовки в США – Premier League Summer Series – Ливерпуль и Сандерленд также проведут поединки против Лидса и Рексхэма.

Товарищеский матч. 26 июля

Ливерпуль – Сандерленд – 4:2

Голы: Моррисон, 13, Собослаи, 57, Кьеза, 72, Кумас, 86 – Ле Фе, 28, Тутеров, 49

Видеообзор матча

ВИДЕО. Гол украинского форварда Тимура Тутерова в ворота Ливерпуля

ФОТО. Тимур Тутеров в матче против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Фотогалерея матча Ливерпуль – Сандерленд (4:2)

liverpul-vs-sanderlend-tovarishcheskiy-match-26072026
liverpul-vs-sanderlend-tovarishcheskiy-match-26072026-foto-1
liverpul-vs-sanderlend-tovarishcheskiy-match-26072026-foto-2
liverpul-vs-sanderlend-tovarishcheskiy-match-26072026-foto-3
liverpul-vs-sanderlend-tovarishcheskiy-match-26072026-foto-4
По теме:
Полесье-2 – ЮКСА – 2:2. Отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Аль-Ула – 0:0. Матч в укороченном формате. Видеообзор игры
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
Premier League Summer Series Тимур Тутеров видео голов и обзор Ливерпуль Сандерленд товарищеские матчи Федерико Кьеза Доминик Собослаи Энцо Ле Фе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Футбол | 25 июля 2026, 07:06 14
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов

Эгиналду получил травму и может не сыграть в этом году

Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Футбол | 25 июля 2026, 07:22 7
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро

Артем стал целью для «Фиорентины»

Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Бокс | 25.07.2026, 08:47
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
ВИДЕО. Зиркзе обыграл троих и забил невероятный гол за Манчестер Юнайтед
Футбол | 26.07.2026, 04:06
ВИДЕО. Зиркзе обыграл троих и забил невероятный гол за Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Зиркзе обыграл троих и забил невероятный гол за Манчестер Юнайтед
В Португалии вынесли вердикт Трубину и Судакову после громкого провала
Футбол | 25.07.2026, 23:42
В Португалии вынесли вердикт Трубину и Судакову после громкого провала
В Португалии вынесли вердикт Трубину и Судакову после громкого провала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 3
Футбол
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 18
Бокс
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 18
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
25.07.2026, 07:59 16
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем