Челси находится на пороге рекордного трансфера

«Астон Вилла» нацелилась на 25-летнего сенегальского нападающего «Челси» Николаса Джексона.

Сообщается, что «вилланы» уже сделали футболиста приоритетной целью на лето и готовы осуществить самый дорогой трансфер в истории клуба. В подписании футболиста заинтересован лично главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери. Ожидается, что «Астон Вилла» предложит за нападающего больше, чем за Жоана Манземби (70 миллионов евро), который остается рекордным приобретением клуба.

Прошлый сезон Джексон провёл в аренде в составе «Баварии». В 34 матчах за мюнхенцев во всех турнирах он забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.