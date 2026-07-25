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Испания
25 июля 2026, 23:31 | Обновлено 26 июля 2026, 00:57
463
0

На стадионе Барселоны погиб строитель

На «Камп Ноу» произошла трагедия

25 июля 2026, 23:31 | Обновлено 26 июля 2026, 00:57
463
0
На стадионе Барселоны погиб строитель
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу 54-летний строитель погиб во время работы на новом стадионе «Камп Ноу». Это первый смертельный случай на рабочем месте с момента начала масштабной реконструкции стадиона в Барселоне.

По данным полиции, рабочий погиб от удара во время работы на строительной площадке «Камп Ноу». Служба скорой медицинской помощи не смогла спасти жизнь работника.

Реконструкция «Камп Ноу» началась 1 июня 2023 года, и в ней участвовали тысячи рабочих, которые недавно завершили строительство нового третьего яруса и сейчас, помимо прочего, занимаются установкой компрессионного кольца для поддержки крыши стадиона в Барселоне.

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Руслан Полищук Источник: AS
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