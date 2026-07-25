На стадионе Барселоны погиб строитель

В пятницу 54-летний строитель погиб во время работы на новом стадионе «Камп Ноу». Это первый смертельный случай на рабочем месте с момента начала масштабной реконструкции стадиона в Барселоне.

По данным полиции, рабочий погиб от удара во время работы на строительной площадке «Камп Ноу». Служба скорой медицинской помощи не смогла спасти жизнь работника.

Реконструкция «Камп Ноу» началась 1 июня 2023 года, и в ней участвовали тысячи рабочих, которые недавно завершили строительство нового третьего яруса и сейчас, помимо прочего, занимаются установкой компрессионного кольца для поддержки крыши стадиона в Барселоне.