Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу? Определена арена финала ЧМ-2030

Финал чемпионата мира 2030 года состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, что укрепит центральную роль Испании в турнире.

Ключевым фактором, повлиявшим на результат, стала готовность стадиона «Сантьяго Бернабеу», который недавно прошел масштабную модернизацию и теперь соответствует требованиям ФИФА для крупных финальных стадионов, включая вместимость более 80 000 зрителей и модернизированную инфраструктуру вещания и безопасности.

Конкурентами «Сантьяго Бернабеу» были «Камп Ноу» в Барселоне, который отпал из-за затянувшейся реконструкции, и «Гранд Стаде де Касабланка» (Марокко), способным принять 100 000 болельщиков.

Испания, Марокко и Португалия подтверждены в качестве основных стран-соорганизаторов, а специальные матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.