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  4. Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу? Определена арена финала ЧМ-2030
Чемпионат мира
04 июня 2026, 18:39 |
581
0

Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу? Определена арена финала ЧМ-2030

«Сантьяго Бернабеу» выиграл конкуренцию у «Камп Ноу» и «Гранд Стаде де Касабланка»

04 июня 2026, 18:39 |
581
0
Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу? Определена арена финала ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Бернабеу
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Финал чемпионата мира 2030 года состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, что укрепит центральную роль Испании в турнире.

Ключевым фактором, повлиявшим на результат, стала готовность стадиона «Сантьяго Бернабеу», который недавно прошел масштабную модернизацию и теперь соответствует требованиям ФИФА для крупных финальных стадионов, включая вместимость более 80 000 зрителей и модернизированную инфраструктуру вещания и безопасности.

Конкурентами «Сантьяго Бернабеу» были «Камп Ноу» в Барселоне, который отпал из-за затянувшейся реконструкции, и «Гранд Стаде де Касабланка» (Марокко), способным принять 100 000 болельщиков.

Испания, Марокко и Португалия подтверждены в качестве основных стран-соорганизаторов, а специальные матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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Сантьяго Бернабеу Камп Ноу ЧМ-2030 по футболу
Руслан Полищук Источник
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