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  4. ВИДЕО. Сотни людей дежурят у дома Лионеля Скалони
Чемпионат мира
25 июля 2026, 23:06 |
395
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ВИДЕО. Сотни людей дежурят у дома Лионеля Скалони

Так выглядит безграничная народная любовь к тренеру сборной Аргентины

25 июля 2026, 23:06 |
395
0
ВИДЕО. Сотни людей дежурят у дома Лионеля Скалони
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Сборная Аргентины заняла второе место на чемпионате мира, а футболисты и тренеры снова стали национальными героями.

В Аргентине дом наставника «альбиселесте» Лионеля Скалони пришлось оградить забором из-за огромных толп поклонников, собирающихся, чтобы увидеть его.

Полиция охраняет территорию, а тренер каждое утро и вечер выходит, чтобы раздавать автографы и посмотреть выступления, проводимые в его честь.

ВИДЕО. Сотни людей дежурят у дома Лионеля Скалони

In Argentina, Scaloni's house had to be fenced off because of the huge crowds of fans gathering to see him. Police are guarding the property, and the coach comes out every morning and afternoon to sign autographs and watch performances held in his honor.
by u/IndividualPleasant23 in soccer
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Лионель Скалони
Руслан Полищук Источник: Reddit
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