Сборная Аргентины заняла второе место на чемпионате мира, а футболисты и тренеры снова стали национальными героями.

В Аргентине дом наставника «альбиселесте» Лионеля Скалони пришлось оградить забором из-за огромных толп поклонников, собирающихся, чтобы увидеть его.

Полиция охраняет территорию, а тренер каждое утро и вечер выходит, чтобы раздавать автографы и посмотреть выступления, проводимые в его честь.

ВИДЕО. Сотни людей дежурят у дома Лионеля Скалони