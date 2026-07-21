Тренер сборной Аргентины: «Подошли к финалу с пустым баком»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал оценку финалу чемпионату мира.

«Вероятно, мы подошли к финалу с пустым баком», – заявил наставник.

«Было ли судейство несправедливым? Нет, нет… Мы проиграли финал чемпионата мира, потому что Испания была лучшей командой», – добавил Скалони.

В финальном матче мундиаля Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив гол в овертайме. По ходу плей-офф чемпионы мира 2022 года с трудом прошли Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1).