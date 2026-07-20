Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Аргентины нашел позитив от поражения против Испании
Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:27 | Обновлено 20 июля 2026, 01:31
1072
0

Наставник Аргентины нашел позитив от поражения против Испании

Лионель Скалони прокомментировал поражение

20 июля 2026, 01:27 | Обновлено 20 июля 2026, 01:31
1072
0
Наставник Аргентины нашел позитив от поражения против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира-2026, где «альбиселесте» в дополнительное время уступили Испании со счётом 0:1.

«Говорят, что никто не помнит тех, кто финишировал вторым. Но я буду помнить эту команду, ведь добраться до финала чемпионата мира невероятно сложно.

Мы потерпели поражение, но теперь должны найти в себе силы снова подняться. Важно не только уметь побеждать, но и достойно переживать неудачи. Хочу сказать всем аргентинцам: команда оставила на поле абсолютно всё», – заявил Скалони.

По теме:
ФОТО. ЧМ-2026. Испания – Аргентина: кто стал лучшим игроком финала?
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Месси
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко Источник: DAZN
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19 июля 2026, 07:17 2
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026

Килиан не понимает, почему Франция провалила первый тайм матча

Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Футбол | 19 июля 2026, 02:04 72
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию

«Три льва» впервые в истории добыли бронзовые медали чемпионата мира

В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19.07.2026, 08:13
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Еще один в копилку. Месси установил очередной рекорд на ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 23:48
Еще один в копилку. Месси установил очередной рекорд на ЧМ-2026
Еще один в копилку. Месси установил очередной рекорд на ЧМ-2026
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Футбол | 19.07.2026, 18:53
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 30
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 2
Бокс
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
18.07.2026, 10:33 20
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем