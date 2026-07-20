Наставник Аргентины нашел позитив от поражения против Испании
Лионель Скалони прокомментировал поражение
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира-2026, где «альбиселесте» в дополнительное время уступили Испании со счётом 0:1.
«Говорят, что никто не помнит тех, кто финишировал вторым. Но я буду помнить эту команду, ведь добраться до финала чемпионата мира невероятно сложно.
Мы потерпели поражение, но теперь должны найти в себе силы снова подняться. Важно не только уметь побеждать, но и достойно переживать неудачи. Хочу сказать всем аргентинцам: команда оставила на поле абсолютно всё», – заявил Скалони.
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