СИДОРЧУК: «В академиях пора внедрять курсы по финансовой грамотности»

Полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук порассуждал о деньгах в жизни футболиста.

«Когда тебе 17 лет и ты подписываешь первый профессиональный контракт, кажется, что схватил бога за бороду», – написал Сидорчук в соцсети. «Но давайте честно: первые деньги в украинском футболе – это точно не о миллионах или роскошной жизни. Это просто первые самостоятельные средства. И главный вопрос здесь не в количестве, а в отношении.

Все идет из семьи. Если дома заложили правильные ценности, ты не бежишь покупать дорогие бренды или ненужные вещи после первой же зарплаты. Ты понимаешь им цену.

Я убежден, в наших академиях пора внедрять курсы по финансовой грамотности для молодежи. Ребят нужно учить управлять деньгами до того, как они начнут их зарабатывать. Рассказывать об инвестициях, о планировании, о банальной финансовой безопасности.

Футбол – карьера короткая. И чем раньше научишься правильно распоряжаться тем, что зарабатываешь на поле, тем увереннее будешь чувствовать себя за его пределами».