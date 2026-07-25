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  4. СИДОРЧУК: «В академиях пора внедрять курсы по финансовой грамотности»
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 22:13 |
465
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СИДОРЧУК: «В академиях пора внедрять курсы по финансовой грамотности»

Сергей Сидорчук заботится о новом поколении футболистов

25 июля 2026, 22:13 |
465
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СИДОРЧУК: «В академиях пора внедрять курсы по финансовой грамотности»
Instagram. Сергей Сидорчук
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Полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук порассуждал о деньгах в жизни футболиста.

«Когда тебе 17 лет и ты подписываешь первый профессиональный контракт, кажется, что схватил бога за бороду», – написал Сидорчук в соцсети. «Но давайте честно: первые деньги в украинском футболе – это точно не о миллионах или роскошной жизни. Это просто первые самостоятельные средства. И главный вопрос здесь не в количестве, а в отношении.

Все идет из семьи. Если дома заложили правильные ценности, ты не бежишь покупать дорогие бренды или ненужные вещи после первой же зарплаты. Ты понимаешь им цену.

Я убежден, в наших академиях пора внедрять курсы по финансовой грамотности для молодежи. Ребят нужно учить управлять деньгами до того, как они начнут их зарабатывать. Рассказывать об инвестициях, о планировании, о банальной финансовой безопасности.

Футбол – карьера короткая. И чем раньше научишься правильно распоряжаться тем, что зарабатываешь на поле, тем увереннее будешь чувствовать себя за его пределами».

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Руслан Полищук Источник: Instagram
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Давно подмечено : парень серьёзный и об очень серьёзной проблеме для нашего футбола (и не только) говорит .
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