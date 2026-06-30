Бывший игрок Динамо планирует вернуться в Украину. Нужен ли Суркису?

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал свои планы после завершения контракта с бельгийским «Вестерло».

По информации, которая ранее появилась в украинской прессе, опытный 35-летний футболист может получить должность в структуре клуба, президентом которого является Игорь Суркис:

– Рассматриваете ли вы возможность когда-нибудь вернуться в Украину в новой роли?

– Конечно, планирую возвращаться. Не когда-нибудь, а когда закончится контракт. Как все сложится на тот момент, я не знаю, честно.

– Возможно, вы уже общались с руководством «Динамо» о том, чем могли бы помочь клубу после завершения карьеры?

– Смотрите, мне кажется, что действительно в этом и заключается самая главная проблема. К примеру, я для себя вижу пользу в одном, а для клуба это может оказаться не пользой, а провалом.

Таким образом, это зависит не только от того, что я хочу, но что я могу предложить сегодня. Это самое важное. И от этого мы будем отталкиваться с клубами, с которыми мне посчастливится работать, – рассказал Сидорчук.

В прошлом сезоне полузащитник провел 16 матчей (без результативных действий). Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.