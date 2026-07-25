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Испания
25 июля 2026, 22:53 | Обновлено 25 июля 2026, 23:02
566
0

Моуриньо выступил против продажи суперзвезды Реала в Арсенал

Португалец рассчитывает на Винисиуса Жуниора в новом сезоне

25 июля 2026, 22:53 | Обновлено 25 июля 2026, 23:02
566
0
Моуриньо выступил против продажи суперзвезды Реала в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Руководство «Реала» намерено продать своего звездного вингера Винисиуса Жуниора до конца лета в связи с истечением срока его контракта через год, однако главный тренер «бланкос» Жозе Моуриньо выступает против.

Ранее стало известно, что на лидера сборной Бразилии положил глаз «Арсенал». «Канониры» готовы удовлетворить финансовые требования королевского клуба и самого игрока, однако пока ситуация остается сложной. Моуриньо дал понять боссам «Реала», что рассчитывает на бразильца, которого считает важным футболистом наравне с Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом.

Действующий контракт Винисиуса с испанским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Если мадридцы не смогут договориться с футболистом о новом контракте и не продадут его до конца августа, то потеряют большую часть или всю его трансферную стоимость, которая оценивается в 140 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: The Telegraph
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