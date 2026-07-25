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  4. Стоит 120 млн? Барселоне предлагали приобрести Диоманде дешевле, чем Реалу
Испания
25 июля 2026, 22:39 |
384
0

Стоит 120 млн? Барселоне предлагали приобрести Диоманде дешевле, чем Реалу

Каталонцы сделали выбор в пользу Гордона

25 июля 2026, 22:39 |
384
0
Стоит 120 млн? Барселоне предлагали приобрести Диоманде дешевле, чем Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Представители «РБ Лейпциг» предлагали «Барселоне» приобрести 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде в мае.

Сообщается, что тогда немцы просили за футболиста 100 миллионов евро. Каталонцы ответили отказом и в итоге сделали выбор в пользу Энтони Гордона из «Ньюкасла», которого приобрели за 70 млн.

Как известно, в настоящее время за Диоманде идет борьба между несколькими клубами, среди которых наибольшую активность демонстрируют ПСЖ и «Реал». Ожидается, что сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

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Энтони Гордон Барселона Ян Диоманде Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бундеслига РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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