Стоит 120 млн? Барселоне предлагали приобрести Диоманде дешевле, чем Реалу

Представители «РБ Лейпциг» предлагали «Барселоне» приобрести 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде в мае.

Сообщается, что тогда немцы просили за футболиста 100 миллионов евро. Каталонцы ответили отказом и в итоге сделали выбор в пользу Энтони Гордона из «Ньюкасла», которого приобрели за 70 млн.

Как известно, в настоящее время за Диоманде идет борьба между несколькими клубами, среди которых наибольшую активность демонстрируют ПСЖ и «Реал». Ожидается, что сумма трансфера составит 120 миллионов евро.