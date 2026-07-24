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  4. Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела
Испания
24 июля 2026, 21:12 |
387
0

Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела

Марк-Андре тер Штеген будет играть в «Аяксе»

24 июля 2026, 21:12 |
387
0
Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген
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«Барселона» завершает оформление аренды своего вратаря Марка-Андре тер Штегена в «Аякс», и этот переход может быть официально оформлен в ближайшие дни.

34-летний игрок вряд ли отправится с делегацией «Барселоны» в понедельник утром в Сент-Джорджс-Парк в Бирмингеме, где команда проведет сбор.

«Аякс» будет покрывать не более 10% зарплаты тер Штегена. Амстердамцев тренирует Мичел, который ранее добился аренды немца в «Жирону», но травма помешала футболисту себя проявить.

Марк-Андре тер Штеген появился в «Барселоне» в 2014 году, но в последнее время проиграл конкуренцию Жоану Гарсии.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Аякс трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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