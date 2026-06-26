Марк-Андре тер Штеген близок к аренде в именитый клуб

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает AS.

По информации источника, стороны близки к согласованию аренды 34-летнего футболиста сроком на 1 сезон. Коуч амстердамского клуба Мичел играет решающую роль в переговорах.

Первую часть прошедшего сезона немец защищал цвета «Барселоны», а вторую на правах аренды провел в «Жироне». Всего за кампанию 2025/26 он сыграл 3 матча, один из которых стал «сухим».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла альтернативу Хулиану Альваресу.