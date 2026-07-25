Глава ФИФА направил тайное письмо Аргентине после скандала на ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил письмо председателю Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапии после поражения аргентинской сборной в финале ЧМ-2026.

«Альбиселесте» уступили сборной Испании (0:1) и не смогли защитить титул чемпиона мира, который они завоевали на ЧМ-2022. Инфантино считает, что аргентинцам всё равно есть чем гордиться. Об этом свидетельствует его обращение, которое он направил Тапии в частном порядке, однако текст письма каким-то образом оказался в открытом доступе в сети и был опубликован в СМИ.

«Я хотел бы ещё раз выразить свои самые искренние поздравления по поводу этого важного нового достижения для аргентинского футбола.

Чемпионат мира по футболу 2026 года останется в памяти как незабываемый праздник футбола, который отличился зрелищными матчами, появлением новых талантов, присутствием выдающихся деятелей этого вида спорта и необыкновенной атмосферой на стадионах, заполненных болельщиками.

Великолепная игра «Альбиселесте» также в решающей степени способствовала тому, что этот чемпионат стал исключительным событием, которое увлекло миллионы поклонников футбола по всему миру.

Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления всем, кто приложил усилия к этому замечательному результату: игрокам, тренеру Лионелю Скалони, а также тренерскому и медицинскому штабу и, конечно же, многочисленным болельщикам, которые сопровождали и поддерживали команду на протяжении всего турнира.

Эти победы – это всегда плод упорного труда, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, преданности и любви к этому замечательному виду спорта. Все это предвещает очень многообещающее будущее и, без сомнения, проложит путь к новым большим успехам аргентинского футбола.

«Желаю Вам, уважаемый господин Президент (Клаудио Тапиа), всего наилучшего на следующих соревнованиях и надеюсь увидеть Вас», – написал функционер.