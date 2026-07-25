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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 12:43 | Обновлено 25 июля 2026, 13:30
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Игрок сборной Аргентины отклонил предложение украинского клуба

Тьяго Альмада не захотел ехать в Украину

25 июля 2026, 12:43 | Обновлено 25 июля 2026, 13:30
1605
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Игрок сборной Аргентины отклонил предложение украинского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Альмада
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Игрок мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Тьяго Альмада мог перебраться в Украину, сообщает Globo.

Перед ЧМ-2026 25-летний вингер отклонил предложения из Украины, Саудовской Аравии и страны-террористки. Альмада отдал предпочтение тому, чтобы остаться в одном из европейских топ-чемпионатов.

Однако он не получил привлекательных предложений и начал рассматривать возможность возвращения в южноамериканский футбол.

Изначально фаворитом на подписание игрока сборной Аргентины был «Ривер Плейт», который в определенный момент считал, что находится в шаге от подписания футболиста. Однако в последние недели бразильский «Фламенго» значительно усилил свои позиции в борьбе за Альмаду. В настоящее время клуб из Рио-де-Жанейро полностью сосредоточен именно на сделке по Альмаде.

Спортивный директор бразильцев Жозе Боту в эти выходные встретится с агентом полузащитника Агустином Хименесом, чтобы согласовать последние детали сделки. «Фламенго» уже имеет устную договоренность с представителями игрока и рассчитывает на хорошие отношения с «Атлетико», чтобы успешно завершить трансфер. Ожидается, что сумма сделки превысит 20 миллионов евро.

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Иван Чирко Источник: Globo Esporte
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і якому оце українському клубу він відмовив?
Чорноморцю чи Шахтьору?
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