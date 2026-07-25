МАЛИНОВСКИЙ: «Процесс адаптации в Трабзонспоре не займет много времени»
Руслан Малиновский ценит советы земляков, которые играют в Турции
Новичок «Трабзонспора» Руслан Малиновский уверен, что совсем скоро заиграет на максимум в турецкой команде.
«Я не думаю, что процесс адаптации займет много времени. Думаю, я адаптируюсь быстрее, когда начнутся матчи и мы начнем играть матчи один за другим», – заявил Малиновский.
«Лично я не чувствую никакого давления в отношении адаптации. Я чувствую себя достаточно комфортно.
Я поговорил со своими украинскими друзьями, которые играют здесь. Я в одной команде с Батаговым. Я задаю ему все необходимые вопросы.
Они сказали мне, что здесь отличная атмосфера, отличный клуб, и что здесь есть все необходимые условия для футболиста, чтобы играть в футбол», – добавил украинец.
Руслан Малиновский перешел в турецкий клуб из «Дженоа» на правах свободного агента.
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