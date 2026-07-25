МАЛИНОВСКИЙ: «С моим опытом в Италии легко оправдаю ожидания тренера»

Новичок «Трабзонспора» Руслан Малиновский поделился впечатлениями от начала подготовки к сезону в турецкой команде.

«Прошла всего неделя-вторая с тех пор, как я присоединился к команде, но могу сказать, что мои товарищи по команде – замечательные люди. Здесь очень хорошая атмосфера.

Я могу играть на всех трех позициях в полузащите, или, скорее, в центре поля. С моим опытом в Италии, думаю, я легко смогу оправдать ожидания нашего тренера», – заявил Малиновский.

Украинец переехал в Турцию на правах свободного агента после окончания контракта с «Дженоа».