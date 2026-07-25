Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАЛИНОВСКИЙ: «С моим опытом в Италии легко оправдаю ожидания тренера»
Турция
25 июля 2026, 19:13 |
611
5

МАЛИНОВСКИЙ: «С моим опытом в Италии легко оправдаю ожидания тренера»

Украинский полузащитник «Трабзонспора» уверен, что у него все получится

25 июля 2026, 19:13 |
611
5 Comments
МАЛИНОВСКИЙ: «С моим опытом в Италии легко оправдаю ожидания тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новичок «Трабзонспора» Руслан Малиновский поделился впечатлениями от начала подготовки к сезону в турецкой команде.

«Прошла всего неделя-вторая с тех пор, как я присоединился к команде, но могу сказать, что мои товарищи по команде – замечательные люди. Здесь очень хорошая атмосфера.

Я могу играть на всех трех позициях в полузащите, или, скорее, в центре поля. С моим опытом в Италии, думаю, я легко смогу оправдать ожидания нашего тренера», – заявил Малиновский.

Украинец переехал в Турцию на правах свободного агента после окончания контракта с «Дженоа».

По теме:
Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Известны детали
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
«Покроем все». Бурсаспор назвал сумму, которую заплатит за матч с Шахтером
Трабзонспор Руслан Малиновский чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Трабзонспор
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Бокс | 25 июля 2026, 08:47 3
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха

Всемирный боксерский совет вручил бывшему чемпиону мира пояс WBC Metta Humanitarian

Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
Теннис | 25 июля 2026, 16:42 8
Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге

Дарья обыграла Терезу Валентову в двух сетах в полуфинальном поединке

ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
Футбол | 25.07.2026, 17:20
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Футбол | 24.07.2026, 21:26
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
Футбол | 25.07.2026, 01:07
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Успіхів Руслану в Трабзонспорі!
Ми всі в нього віримо в не пропустимо жодного матчу цього клубу в сезоні♥️💙
Ответить
0
Вместо "... я думаю смогу оправдать доверие тренеров",  в заголовке написали "...я легко оправдаю доверие..." - чувствуете разницу?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Этот малина единственный кого олийченко смог втюхать трабзонспору ахаха
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
24.07.2026, 11:41
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в 2026 году
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в 2026 году
25.07.2026, 07:47 1
Бокс
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 46
Футбол
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 3
Футбол
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем