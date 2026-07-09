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  4. Звезда сборной Украины ошеломил свой новый клуб уже на первой тренировке
Турция
09 июля 2026, 21:11 |
927
0

Звезда сборной Украины ошеломил свой новый клуб уже на первой тренировке

Руслан Малиновский произвел впечатление на тренерский штаб Трабзонспора

09 июля 2026, 21:11 |
927
0
Звезда сборной Украины ошеломил свой новый клуб уже на первой тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продемонстрировал свой высокий класс уже на первой тренировке в своем новом клубе «Трабзонспоре», сообщает Taka Gazete.

По информации источника, 33-летний хавбек произвел впечатление на тренерский штаб своими действиями на поле, профессиональным подходом и самоотдачей. Отмечается, что украинец, на которого возлагаются большие надежды в клубе, сразу сумел продемонстрировать свои качества.

Малиновский перешел в «Трабзонспор» летом текущего года из «Дженоа» на правах свободного агента. С турецким клубом Руслан подписал контракт сроком три года.

Ранее Малиновский объяснил, почему перешел в «Трабзонспор».

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Руслан Малиновский учебно-тренировочные сборы
Антон Романенко Источник: Taka Gazetesi
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