Звезда сборной Украины ошеломил свой новый клуб уже на первой тренировке

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продемонстрировал свой высокий класс уже на первой тренировке в своем новом клубе «Трабзонспоре», сообщает Taka Gazete.

По информации источника, 33-летний хавбек произвел впечатление на тренерский штаб своими действиями на поле, профессиональным подходом и самоотдачей. Отмечается, что украинец, на которого возлагаются большие надежды в клубе, сразу сумел продемонстрировать свои качества.

Малиновский перешел в «Трабзонспор» летом текущего года из «Дженоа» на правах свободного агента. С турецким клубом Руслан подписал контракт сроком три года.

Ранее Малиновский объяснил, почему перешел в «Трабзонспор».