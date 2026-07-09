Звезда сборной Украины ошеломил свой новый клуб уже на первой тренировке
Руслан Малиновский произвел впечатление на тренерский штаб Трабзонспора
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продемонстрировал свой высокий класс уже на первой тренировке в своем новом клубе «Трабзонспоре», сообщает Taka Gazete.
По информации источника, 33-летний хавбек произвел впечатление на тренерский штаб своими действиями на поле, профессиональным подходом и самоотдачей. Отмечается, что украинец, на которого возлагаются большие надежды в клубе, сразу сумел продемонстрировать свои качества.
Малиновский перешел в «Трабзонспор» летом текущего года из «Дженоа» на правах свободного агента. С турецким клубом Руслан подписал контракт сроком три года.
Ранее Малиновский объяснил, почему перешел в «Трабзонспор».
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