«Это повлияло на выбор». Малиновский объяснил, почему перешел в Трабзонспор

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский объяснил, почему подписал контракт именно с турецким «Трабзонспором».

«С первого дня я видел, что «Трабзонспор» серьезно заинтересован. Мои бывшие партнеры по команде Экубан, Зубков и Батагов тоже играли здесь. Я получил от них необходимую информацию. Обсуждение с нашим тренером Фатихом Текке произвели на меня большое впечатление с футбольной точки зрения. Тот факт, что клуб будет играть в Лиге Европы, тоже повлиял на мой выбор. Хочу поблагодарить всех.

Мы обсудили с тренером позицию, на которой я буду играть. Мы поговорили о моих ролях и о том, что я делал в прошлом. Наша команда состоит из молодых игроков. Я хочу послужить примером для своих партнеров в команде. Это будет происходить не только в матчах, но и на тренировках и вне поля. Я постараюсь направить их.

Мы сосредоточимся на чемпионате, нам нужно хорошо подготовиться. А потом, конечно, посмотрим. Я могу играть на разных позициях. В основном я играл в опорной зоне полузащиты, поближе к защите, чтобы организовывать игру. Я тоже играл на позиции «десятки». Я буду играть там, где я нужен команде. Я – игрок, способный играть на разных позициях», – цитирует Руслана Tuttomercatoweb.

Ранее в Турции сделали важное заявление в отношении Малиновского.