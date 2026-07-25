Испанский букмекер установил рекорд по ставкам во время чемпионата мира

Испанский оператор Codere подвел итоги чемпионата мира по футболу 2026, назвав турнир самым успешным в своей истории. За время соревнований клиенты компании сделали более 5,6 млн ставок на 104 матча на общую сумму свыше 26 млн евро.

Финал между Испанией и Аргентиной стал рекордным по объему ставок за один матч в истории сети Codere – на него пришлось более 128 тысяч ставок.

В компании отметили, что высокий интерес был связан с успешным выступлением сборной Испании, а также с эффективной работой торговой команды. Во время турнира сеть букмекерских пунктов работала без сбоев благодаря системе мониторинга в реальном времени и собственным технологическим решениям.

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