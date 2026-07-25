ФОТО. Ферран Торрес странно проводит отпуск с партнером по сборной
Ферран Торрес и Маркос Льоренте вместе отдыхают после сезона
Герой финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина (1:0) Ферран Торрес проводит отпуск вместе с партнером по пиренейской сборной Маркосом Льоренте.
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Футболисты сборной Испании вместе отдыхали на пляже в Ибице, где их сфотографировали под определенным ракурсом. Никаких официальных подтверждений каких-либо романтических или нетрадиционных отношений между игроками нет, а кадры предварительно являются обычным отдыхом товарищей по национальной сборной.
Во время мундиаля Торрес разорвал отношения с девушкой, Мартиной Хантер.
Ferran Torres and Marcos Llorente enjoying holidays after winning the World Cup. 🌟 pic.twitter.com/YLykBlQwPt— Football Factly (@FootballFactly) July 25, 2026
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