ФОТО. Ферран Торрес странно проводит отпуск с партнером по сборной

Герой финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина (1:0) Ферран Торрес проводит отпуск вместе с партнером по пиренейской сборной Маркосом Льоренте.

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Футболисты сборной Испании вместе отдыхали на пляже в Ибице, где их сфотографировали под определенным ракурсом. Никаких официальных подтверждений каких-либо романтических или нетрадиционных отношений между игроками нет, а кадры предварительно являются обычным отдыхом товарищей по национальной сборной.

Во время мундиаля Торрес разорвал отношения с девушкой, Мартиной Хантер.