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Чемпионат мира
25 июля 2026, 20:07 | Обновлено 25 июля 2026, 20:22
297
0

ФОТО. Ферран Торрес странно проводит отпуск с партнером по сборной

Ферран Торрес и Маркос Льоренте вместе отдыхают после сезона

25 июля 2026, 20:07 | Обновлено 25 июля 2026, 20:22
297
0
ФОТО. Ферран Торрес странно проводит отпуск с партнером по сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Герой финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина (1:0) Ферран Торрес проводит отпуск вместе с партнером по пиренейской сборной Маркосом Льоренте.

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Футболисты сборной Испании вместе отдыхали на пляже в Ибице, где их сфотографировали под определенным ракурсом. Никаких официальных подтверждений каких-либо романтических или нетрадиционных отношений между игроками нет, а кадры предварительно являются обычным отдыхом товарищей по национальной сборной.

Во время мундиаля Торрес разорвал отношения с девушкой, Мартиной Хантер.

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Ферран Торрес Маркос Льоренте сборная Испании по футболу lifestyle
Руслан Полищук Источник
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