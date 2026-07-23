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23 июля 2026, 01:23 | Обновлено 23 июля 2026, 01:28
287
0

ФОТО. Герой финала ЧМ флиртовал с известной испанской певицей

Ферран Торрес и Ана Мена провели вместе большую часть чемпионской вечеринки

23 июля 2026, 01:23 | Обновлено 23 июля 2026, 01:28
287
0
ФОТО. Герой финала ЧМ флиртовал с известной испанской певицей
Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Мена и Ферран Торрес
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес оказался в центре слухов о новом романе после победы на чемпионате мира.

26-летний футболист активно общался с испанской певицей Аной Меной во время закрытой вечеринки чемпионов мира в Мадриде. Очевидцы утверждают, что между ними была заметна «химия»: Торрес и 29-летняя исполнительница флиртовали, подшучивали друг над другом и провели рядом значительную часть вечера.

Мена ранее выступила на сцене во время празднования победы сборной Испании. Дополнительные слухи вызвал ее образ – певица появилась в футболке национальной команды с седьмым номером, под которым выступает Ферран.

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Испанское издание Los 40 отмечает, что футболка могла быть обычным знаком уважения к автору победного гола в финале, поэтому сама по себе она не подтверждает романтические отношения между Торресом и Меной.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира Ферран расстался со своей девушкой Мартиной Хантер. Сам футболист и Ана Мена пока публично не комментировали слухи о возможном романе.

В финальном матче чемпионата мира Торрес забил решающий гол в дополнительное время и принес Испании победу над Аргентиной со счетом 1:0.

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Максим Лапченко Источник: Infobae
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