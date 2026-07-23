ФОТО. Герой финала ЧМ флиртовал с известной испанской певицей

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес оказался в центре слухов о новом романе после победы на чемпионате мира.

26-летний футболист активно общался с испанской певицей Аной Меной во время закрытой вечеринки чемпионов мира в Мадриде. Очевидцы утверждают, что между ними была заметна «химия»: Торрес и 29-летняя исполнительница флиртовали, подшучивали друг над другом и провели рядом значительную часть вечера.

Мена ранее выступила на сцене во время празднования победы сборной Испании. Дополнительные слухи вызвал ее образ – певица появилась в футболке национальной команды с седьмым номером, под которым выступает Ферран.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Испанское издание Los 40 отмечает, что футболка могла быть обычным знаком уважения к автору победного гола в финале, поэтому сама по себе она не подтверждает романтические отношения между Торресом и Меной.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира Ферран расстался со своей девушкой Мартиной Хантер. Сам футболист и Ана Мена пока публично не комментировали слухи о возможном романе.

В финальном матче чемпионата мира Торрес забил решающий гол в дополнительное время и принес Испании победу над Аргентиной со счетом 1:0.