ФОТО. Герой финала ЧМ флиртовал с известной испанской певицей
Ферран Торрес и Ана Мена провели вместе большую часть чемпионской вечеринки
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес оказался в центре слухов о новом романе после победы на чемпионате мира.
26-летний футболист активно общался с испанской певицей Аной Меной во время закрытой вечеринки чемпионов мира в Мадриде. Очевидцы утверждают, что между ними была заметна «химия»: Торрес и 29-летняя исполнительница флиртовали, подшучивали друг над другом и провели рядом значительную часть вечера.
Мена ранее выступила на сцене во время празднования победы сборной Испании. Дополнительные слухи вызвал ее образ – певица появилась в футболке национальной команды с седьмым номером, под которым выступает Ферран.
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Испанское издание Los 40 отмечает, что футболка могла быть обычным знаком уважения к автору победного гола в финале, поэтому сама по себе она не подтверждает романтические отношения между Торресом и Меной.
Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира Ферран расстался со своей девушкой Мартиной Хантер. Сам футболист и Ана Мена пока публично не комментировали слухи о возможном романе.
В финальном матче чемпионата мира Торрес забил решающий гол в дополнительное время и принес Испании победу над Аргентиной со счетом 1:0.
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