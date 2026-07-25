Дарья СНИГУР о выходе в финал: «Не понимаю, что произошло»

Теннисистка Дарья Снигур впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Украина сразится за победу на соревновании WTA 250 в Праге.

«Что ж, я невероятно счастлива. Даже не совсем понимаю, что сейчас произошло, потому что… да, я действительно в восторге. Я очень горжусь этим моментом, я счастлива и в то же время устала».

«Я просто пыталась играть в свою игру. Тереза ​​Валентова – прекрасная теннисистка, мы уже играли с ней два года назад, и она настоящий боец. Она играет дома, поэтому я просто хотела играть очко за очком, шаг за шагом», – сказала Снигур.

В финале 26 июля Снигур встретится с Лилли Таггер.