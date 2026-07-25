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WTA
25 июля 2026, 19:31 | Обновлено 25 июля 2026, 19:42
590
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Дарья СНИГУР о выходе в финал: «Не понимаю, что произошло»

Украинка вышла в финал турнира в Праге

25 июля 2026, 19:31 | Обновлено 25 июля 2026, 19:42
590
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Дарья СНИГУР о выходе в финал: «Не понимаю, что произошло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Теннисистка Дарья Снигур впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Украина сразится за победу на соревновании WTA 250 в Праге.

«Что ж, я невероятно счастлива. Даже не совсем понимаю, что сейчас произошло, потому что… да, я действительно в восторге. Я очень горжусь этим моментом, я счастлива и в то же время устала».

«Я просто пыталась играть в свою игру. Тереза ​​Валентова – прекрасная теннисистка, мы уже играли с ней два года назад, и она настоящий боец. Она играет дома, поэтому я просто хотела играть очко за очком, шаг за шагом», – сказала Снигур.

В финале 26 июля Снигур встретится с Лилли Таггер.

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Дарья Снигур WTA Прага
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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молодчінка Дарья .
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