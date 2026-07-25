ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Вереса едет в Кыргызстан к легенде Динамо
Андрей Кожухарь будет играть за «Азию» на правах аренды
Голкипер ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь новый сезон на условиях аренды проведет в составе участника чемпионата Кыргызстана – ФК «Азия», которую тренирует экс-игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Узбекистана Максим Шацких.
Срок действия арендного соглашения между клубами – один год. Также ФК «Азия» имеет право первоочередного выкупа футболиста.
В прошлом сезоне Андрей Кожухарь провел за «Верес» 6 матчей (5 из них – в чемпионате УПЛ), пропустил 9 мячей. В общей сложности на счету 26-летнего кипера 35 поединков за «Верес» (32 в Украинской Премьер-лиге и 3 игры в Кубке Украины).
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