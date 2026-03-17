ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Вереса получил вызов в национальную сборную

Голкипер Вереса Андрей Кожухарь получил вызов в расположение сборной Молдовы, которая проведет контрольные матчи. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

«Успехов, Андрей», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Кожухарь получил вызов в состав национальной сборной Молдовы для участия в международных спаррингах против Литвы (26 марта) и Кипра (30 марта).