ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Вереса получил вызов в национальную сборную
Андрей Кожухарь поедет в расположение сборной Молдовы
17 марта 2026, 10:42 |
606
0
Голкипер Вереса Андрей Кожухарь получил вызов в расположение сборной Молдовы, которая проведет контрольные матчи. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».
«Успехов, Андрей», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, Кожухарь получил вызов в состав национальной сборной Молдовы для участия в международных спаррингах против Литвы (26 марта) и Кипра (30 марта).
