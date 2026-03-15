Защитник Вереса пожаловался на плохую результативность своей команды
Роман Гончаренко рассказал, что помешало обыграть Кудровку
Один из лидеров «Вереса», защитник Роман Гончаренко, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало ровенской команде одержать верх над «Кудровкой» в матче 20-го тура УПЛ, который завершился вничью (0:0):
«Последние неудачи нашей команды вызваны тем, что в трех календарных матчах подряд не удалось ни разу поразить ворота соперника. А без этого нельзя рассчитывать на победный результат. Вот и в противостоянии с «Кудровкой» мы довольно организованно действовали в обороне, но на половине поля соперника осмысленности уже не хватало.
К тому же, номинальные хозяева часто пользовались длинными передачами, и навязать им борьбу в средней зоне с проведением контратак не удавалось. Единственное, в чем нельзя отказать участникам матча, так это в старательности: противостояние шло на встречных курсах, но дело до голевых моментов практически не доходило. Поскольку обе команды на забитые мячи не наиграли, то и ничейный результат можно считать справедливым».
В турнирной таблице УПЛ ровенский «Верес» занимает 11-е место, набрав 22 очка.
Тарас Михавко получил травму
УЕФА отменил проведение матча между сборными Аргентины и Испании