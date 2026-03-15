Защитник Вереса пожаловался на плохую результативность своей команды

Один из лидеров «Вереса», защитник Роман Гончаренко, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало ровенской команде одержать верх над «Кудровкой» в матче 20-го тура УПЛ, который завершился вничью (0:0):

«Последние неудачи нашей команды вызваны тем, что в трех календарных матчах подряд не удалось ни разу поразить ворота соперника. А без этого нельзя рассчитывать на победный результат. Вот и в противостоянии с «Кудровкой» мы довольно организованно действовали в обороне, но на половине поля соперника осмысленности уже не хватало.

К тому же, номинальные хозяева часто пользовались длинными передачами, и навязать им борьбу в средней зоне с проведением контратак не удавалось. Единственное, в чем нельзя отказать участникам матча, так это в старательности: противостояние шло на встречных курсах, но дело до голевых моментов практически не доходило. Поскольку обе команды на забитые мячи не наиграли, то и ничейный результат можно считать справедливым».

В турнирной таблице УПЛ ровенский «Верес» занимает 11-е место, набрав 22 очка.