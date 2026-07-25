ПСЖ пытается в последний момент перехватить у Реала звездного чемпиона мира
Парижане также хотят подписать Родри
ПСЖ направил официальный запрос в «Манчестер Сити» относительно опорного полузащитника сборной Испании Родри.
Недавно стало известно, что чемпион мира 2026 года активно пытается подписать мадридский «Реал». Футболист якобы уже дал согласие на этот переход и согласовал условия личного контракта с королевским клубом. Теперь же сообщается, что в игру в последний момент вступили парижане. Также отмечается, что активный интерес к услугам обладателя «Золотого мяча» проявляет «Барселона».
У Родри контракт с «Манчестер Сити» до июня 2027 года. Нынешнее трансферное окно является последней возможностью для «горожан» выгодно продать футболиста, который сам не скрывает желания сменить клуб.
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