ПСЖ пытается в последний момент перехватить у Реала звездного чемпиона мира

ПСЖ направил официальный запрос в «Манчестер Сити» относительно опорного полузащитника сборной Испании Родри.

Недавно стало известно, что чемпион мира 2026 года активно пытается подписать мадридский «Реал». Футболист якобы уже дал согласие на этот переход и согласовал условия личного контракта с королевским клубом. Теперь же сообщается, что в игру в последний момент вступили парижане. Также отмечается, что активный интерес к услугам обладателя «Золотого мяча» проявляет «Барселона».

У Родри контракт с «Манчестер Сити» до июня 2027 года. Нынешнее трансферное окно является последней возможностью для «горожан» выгодно продать футболиста, который сам не скрывает желания сменить клуб.