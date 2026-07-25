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Англия
25 июля 2026, 19:00 | Обновлено 25 июля 2026, 19:01
1246
0

ПСЖ пытается в последний момент перехватить у Реала звездного чемпиона мира

Парижане также хотят подписать Родри

25 июля 2026, 19:00 | Обновлено 25 июля 2026, 19:01
1246
0
ПСЖ пытается в последний момент перехватить у Реала звездного чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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ПСЖ направил официальный запрос в «Манчестер Сити» относительно опорного полузащитника сборной Испании Родри.

Недавно стало известно, что чемпион мира 2026 года активно пытается подписать мадридский «Реал». Футболист якобы уже дал согласие на этот переход и согласовал условия личного контракта с королевским клубом. Теперь же сообщается, что в игру в последний момент вступили парижане. Также отмечается, что активный интерес к услугам обладателя «Золотого мяча» проявляет «Барселона».

У Родри контракт с «Манчестер Сити» до июня 2027 года. Нынешнее трансферное окно является последней возможностью для «горожан» выгодно продать футболиста, который сам не скрывает желания сменить клуб.

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Родри ПСЖ Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: RMC Sport
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