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Англия
25 июля 2026, 17:59 | Обновлено 25 июля 2026, 18:29
4106
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Сенсационный трансфер. Арсенал готов подписать звезду Реала

Лондонский клуб хочет Винисиуса

25 июля 2026, 17:59 | Обновлено 25 июля 2026, 18:29
4106
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Сенсационный трансфер. Арсенал готов подписать звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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По информации The Athletic, руководство Арсенала на всех уровнях пришло к решению попробовать подписать форварда Реала Винисиуса Жуниора.

Лондонский клуб готов войти в борьбу за бразильского игрока, если он в ближайшее время не подпишет новый контракт с мадридцами. Действующий договор истекает летом 2027 года.

Арсенал не начинал переговоры с Реалом, однако чемпион Англии готов действовать, если выпадет возможность подписать Винисиуса.

Владельцы Арсенала дали согласие на трансфер, пусть даже у потенциального новичка будет рекордная зарплата в команде или всей АПЛ.

26-летний Винисиус в течение минувшего сезона регулярного подтверждал готовность продлить контракт, но все еще этого не сделал.

Вингер провел за Реал 375 матчей, забил 128 голов и сделал 100 ассистов.

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Винисиус Жуниор Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Бляха,тільки не в Арсенал...
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🌟Віні головний улюбленець мадридистів і ми проти будь-яких трансферів!
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