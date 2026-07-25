Сенсационный трансфер. Арсенал готов подписать звезду Реала

По информации The Athletic, руководство Арсенала на всех уровнях пришло к решению попробовать подписать форварда Реала Винисиуса Жуниора.

Лондонский клуб готов войти в борьбу за бразильского игрока, если он в ближайшее время не подпишет новый контракт с мадридцами. Действующий договор истекает летом 2027 года.

Арсенал не начинал переговоры с Реалом, однако чемпион Англии готов действовать, если выпадет возможность подписать Винисиуса.

Владельцы Арсенала дали согласие на трансфер, пусть даже у потенциального новичка будет рекордная зарплата в команде или всей АПЛ.

26-летний Винисиус в течение минувшего сезона регулярного подтверждал готовность продлить контракт, но все еще этого не сделал.

Вингер провел за Реал 375 матчей, забил 128 голов и сделал 100 ассистов.