Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Оболони объяснил, какая реформа нужна украинскому футболу
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 21:35 | Обновлено 25 июля 2026, 21:36
110
0

Тренер Оболони объяснил, какая реформа нужна украинскому футболу

Антоненко предлагает начать с детского футбола

25 июля 2026, 21:35 | Обновлено 25 июля 2026, 21:36
110
0
Тренер Оболони объяснил, какая реформа нужна украинскому футболу
ФК Оболонь. Александр Антоненко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко высказался о переменах, в которых нуждается украинский футбол.

«Наверное, я остановлюсь на том, что нужно, если не реформу, то помогать детям расти в правильной среде. Это очень важный подход к воспитанию. Вы знаете, я ездил на детские турниры, и когда видишь, что тренер стоит и смотрит в другую сторону, пока его команда играет, то это просто трудно понять. Или когда тренер стоит, смотрит что-то в телефоне, к нему подходит его игрок, спрашивает его о чём-то, а тот продолжает смотреть в телефон.

Мне кажется, что нужно начинать с тренеров, ведь кто у нас именно так уязвим? Это дети и пожилые люди. Не может быть так, что мы хотим воспитывать детей, а преподаватели или воспитатели получают средства, которые позволяют им жить от зарплаты до зарплаты, если можно так сказать», – сказал специалист.

В прошлом сезоне «Оболонь» финишировала на 12-м месте в УПЛ. Команда Антоненко набрала 31 очко в 30 матчах. Новый сезон киевляне начнут 2 августа матчем против «Эпицентра».

По теме:
«Ты – второй сорт». Экс-игрок Шахтера и Динамо сравнил атмосферу в клубах
Президент Оболони обижен на игроков другого киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги
Александр Антоненко Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Футбол | 24 июля 2026, 21:26 2
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?

«Бланкос» победили «Алькоркон»

Шахтер – Аль-Ула – 0:0. Матч в укороченном формате. Видеообзор игры
Футбол | 25 июля 2026, 20:31 0
Шахтер – Аль-Ула – 0:0. Матч в укороченном формате. Видеообзор игры
Шахтер – Аль-Ула – 0:0. Матч в укороченном формате. Видеообзор игры

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Словении

Трехчасовой триллер. Определена соперница Снигур в финале WTA 250 в Праге
Теннис | 25.07.2026, 19:42
Трехчасовой триллер. Определена соперница Снигур в финале WTA 250 в Праге
Трехчасовой триллер. Определена соперница Снигур в финале WTA 250 в Праге
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Футбол | 25.07.2026, 07:22
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Футбол | 25.07.2026, 07:59
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 26
Футбол
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в 2026 году
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в 2026 году
25.07.2026, 07:47 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги конференций. Матч-триллер Полесья, дебютная ничья ЛНЗ
Итоги дня Q2 Лиги конференций. Матч-триллер Полесья, дебютная ничья ЛНЗ
24.07.2026, 00:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем