Тренер Оболони объяснил, какая реформа нужна украинскому футболу

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко высказался о переменах, в которых нуждается украинский футбол.

«Наверное, я остановлюсь на том, что нужно, если не реформу, то помогать детям расти в правильной среде. Это очень важный подход к воспитанию. Вы знаете, я ездил на детские турниры, и когда видишь, что тренер стоит и смотрит в другую сторону, пока его команда играет, то это просто трудно понять. Или когда тренер стоит, смотрит что-то в телефоне, к нему подходит его игрок, спрашивает его о чём-то, а тот продолжает смотреть в телефон.

Мне кажется, что нужно начинать с тренеров, ведь кто у нас именно так уязвим? Это дети и пожилые люди. Не может быть так, что мы хотим воспитывать детей, а преподаватели или воспитатели получают средства, которые позволяют им жить от зарплаты до зарплаты, если можно так сказать», – сказал специалист.