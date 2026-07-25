Испугался Мхитаряна. Воспитанник Шахтера признался, чего сломался в Донецке

Воспитанник донецкого «Шахтера» Андрей Тотовицкий поделился своими мыслями о том, почему ему так и не удалось закрепиться в составе «горняков».

«У меня не получилось в «Шахтере», но сейчас я понимаю, что мог бы там спокойно играть. При Луческу был момент, когда я неплохо провёл сборы, но я просто тогда не верил в себя, что могу конкурировать с такими игроками, как Мхитарян, Тейшейра... Внутренне не верил, что выбью их из состава или хотя бы поборюсь за место. Но анализируя сейчас, понимаю, что у меня был потенциал. Эта неуверенность меня немного и погубила в «Шахтере», – сказал он.

Тотовицкий был игроком «Шахтера» с 2010 по 2020 год, а также с 2022 по 2025 годы. За это время он провел за первую команду дончан всего 16 официальных матчей. В начале июля 33-летний полузащитник завершил игровую карьеру.