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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 19:29 |
724
0

Испугался Мхитаряна. Воспитанник Шахтера признался, чего сломался в Донецке

Тотовицкий считает, что мог бы составить конкуренцию звездным игрокам «горняков»

25 июля 2026, 19:29 |
724
0
Испугался Мхитаряна. Воспитанник Шахтера признался, чего сломался в Донецке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Тотовицкий
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Воспитанник донецкого «Шахтера» Андрей Тотовицкий поделился своими мыслями о том, почему ему так и не удалось закрепиться в составе «горняков».

«У меня не получилось в «Шахтере», но сейчас я понимаю, что мог бы там спокойно играть. При Луческу был момент, когда я неплохо провёл сборы, но я просто тогда не верил в себя, что могу конкурировать с такими игроками, как Мхитарян, Тейшейра... Внутренне не верил, что выбью их из состава или хотя бы поборюсь за место. Но анализируя сейчас, понимаю, что у меня был потенциал. Эта неуверенность меня немного и погубила в «Шахтере», – сказал он.

Тотовицкий был игроком «Шахтера» с 2010 по 2020 год, а также с 2022 по 2025 годы. За это время он провел за первую команду дончан всего 16 официальных матчей. В начале июля 33-летний полузащитник завершил игровую карьеру.

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Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Генрих Мхитарян Алекс Тейшейра
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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