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Испания
25 июля 2026, 19:57 | Обновлено 25 июля 2026, 19:58
712
0

Реал предложил Ливерпулю звездного игрока за 140 млн

Для «мерсисайдцев» приоритетом является поиск замены Салаху

25 июля 2026, 19:57 | Обновлено 25 июля 2026, 19:58
712
0
Реал предложил Ливерпулю звездного игрока за 140 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Представители мадридского «Реала» предлагали «Ливерпулю» приобрести вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Как сообщает известный журналист talkSPORT Бен Джейкобс, главным претендентом на игрока остается лондонский «Арсенал». У бразильца остался год по контракту с «Реалом», что открывает дополнительные возможности в переговорах. Мадридцы до сих пор пытаются продлить соглашение с Винисиусом, но если договориться не удастся, то готовы срочно продать его в Англию.

В то же время «Ливерпуль» не проявил интереса к этому трансферу, поскольку считает своим приоритетом усиление левого фланга атаки после ухода из клуба Мохамеда Салаха.

Источник отмечает, что ещё одним вариантом продолжения карьеры для звёздного футболиста является переход в саудовский «Аль-Ахли». В прошлом году клуб был готов предложить Вини пятилетний контракт на общую сумму 1 миллиард евро.

На ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии вингер провел пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 140 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Ливерпуль Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
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