Реал предложил Ливерпулю звездного игрока за 140 млн

Представители мадридского «Реала» предлагали «Ливерпулю» приобрести вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Как сообщает известный журналист talkSPORT Бен Джейкобс, главным претендентом на игрока остается лондонский «Арсенал». У бразильца остался год по контракту с «Реалом», что открывает дополнительные возможности в переговорах. Мадридцы до сих пор пытаются продлить соглашение с Винисиусом, но если договориться не удастся, то готовы срочно продать его в Англию.

В то же время «Ливерпуль» не проявил интереса к этому трансферу, поскольку считает своим приоритетом усиление левого фланга атаки после ухода из клуба Мохамеда Салаха.

Источник отмечает, что ещё одним вариантом продолжения карьеры для звёздного футболиста является переход в саудовский «Аль-Ахли». В прошлом году клуб был готов предложить Вини пятилетний контракт на общую сумму 1 миллиард евро.

На ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии вингер провел пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 140 миллионов евро.