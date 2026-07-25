Переговоры продолжаются. Левый Берег намерен приобрести игрока Колоса

«Левый Берег» нацелился на подписание опорного полузащитника «Колоса» Олега Криворучко, сообщает UA-Футбол.

В настоящее время клубы находятся на стадии переговоров. «Аисты» намерены подписать 21-летнего футболиста на полноценной основе.

Криворучко – воспитанник «Колоса», за который и дебютировал в УПЛ, сыграв 17 матчей.

Предыдущий сезон Олег провел в аренде в составе «Левого Берега», за который сыграл 17 матчей в Первой лиге, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Контракт Криворучко с «Колосом» рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

«Левый Берег» после возвращения в УПЛ стартует со второго тура и домашнего матча против «Кудровки», поскольку игра первого тура с «Динамо» перенесена из-за участия киевлян в квалификации еврокубков.