Переговоры продолжаются. Левый Берег намерен приобрести игрока Колоса
«Аисты» пытаются сохранить в команде Олега Криворучко
«Левый Берег» нацелился на подписание опорного полузащитника «Колоса» Олега Криворучко, сообщает UA-Футбол.
В настоящее время клубы находятся на стадии переговоров. «Аисты» намерены подписать 21-летнего футболиста на полноценной основе.
Криворучко – воспитанник «Колоса», за который и дебютировал в УПЛ, сыграв 17 матчей.
Предыдущий сезон Олег провел в аренде в составе «Левого Берега», за который сыграл 17 матчей в Первой лиге, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Контракт Криворучко с «Колосом» рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
«Левый Берег» после возвращения в УПЛ стартует со второго тура и домашнего матча против «Кудровки», поскольку игра первого тура с «Динамо» перенесена из-за участия киевлян в квалификации еврокубков.
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