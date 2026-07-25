Именитый португальский специалист Жозе Моуриньо дал свое первое интервью после назначения на должность главного тренера мадридского «Реала».

Опытный наставник прибыл на клубную базу королевского клуба, где под его руководством собрались те футболисты, которые не принимали участия в чемпионате мира.

«Я хочу помочь всем игрокам стать лучше, создать культуру упорного труда, ответственности и амбиций. Это большая честь – работать на мадридский «Реал», это моя миссия», – сообщил «Особенный».

Моуриньо заменил во главе «сливочных» Альваро Арбелоа, который не выполнил поставленных задач – мадридский клуб по итогам прошлого сезона стал вторым в чемпионате и вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жозе признался, что ждет встречи с защитником Марком Кукурельей – испанец успешно провел чемпионат мира, сыграл в финале и помог своей сборной одолеть Аргентину.

ВИДЕО. Жозе Моуриньо дал первое интервью в Реале и заговорил о Кукурелье