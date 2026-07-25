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Англия
25 июля 2026, 14:57 | Обновлено 25 июля 2026, 15:07
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Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Известны детали

Вингер сборной Египта подпишет контракт на 12 миллионов евро с турецким «Бешикташем»

25 июля 2026, 14:57 | Обновлено 25 июля 2026, 15:07
830
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Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Вингер сборной Египта и бывший футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Опытный 34-летний футболист провел успешные переговоры с турецким «Бешикташем», который подпишет игрока на правах свободного агента.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. Зарплата египетского «Фараона» составит 12 миллионов евро в год.

Стамбульский клуб надеется, что в ближайшее время оформит все необходимые документы, после чего сможет сделать официальное объявление о трансфере.

В услугах Салаха был заинтересован главный тренер команды Винченцо Итальяно, который искал усиление перед стартом Суперлиги и Лиги конференций.

В прошлом сезоне вингер провел 41 матч, в которых забил 12 голов и отдал десять результативных передач. Египтянин защищал цвета «Ливерпуля» с июля 2017 года.

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Ливерпуль Мохамед Салах чемпионат Турции по футболу Бешикташ Николо Скира трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Винченцо Итальяно
Николай Тытюк Источник: Николо Скира
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