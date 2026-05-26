Англия26 мая 2026, 23:28
Чем запомнился Мохамед Салах как игрок Ливерпуля?
Взглянем на карьеру египетского нападающего в составе «красных» в цифрах
Египетский нападающий Мохамед Салах, выступавший за «Ливерпуль» с 2017 года (9 сезонов), сыграл свой последний матч за английский клуб.
За это время египтянин отличился невероятной результативностью и различными рекордами.
Напомним основные показатели и рекорды Салаха в АПЛ:
- 191 гол за «Ливерпуль» в АПЛ – рекорд клуба (предыдущее достижение принадлежало Робби Фаулеру – 128);
- 193 гола в АПЛ – рекорд среди африканских футболистов (вторым в рейтинге является Садио Мане – 111);
- 93 голевые передачи за «Ливерпуль» в АПЛ – рекорд клуба (предыдущее достижение принадлежало Стивену Джеррарду – 92);
- 82 матча за «Ливерпуль» в еврокубках – рекорд клуба (предыдущее достижение принадлежало Джейми Каррагеру – 80);
- 6 минут и 12 секунд – самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов (2022, против «Рейнджерс»);
- 50 голов в Лиге чемпионов – рекорд среди африканских футболистов (предыдущее достижение принадлежало Дидье Дрогба – 44);
- 4 «Золотые бутсы» АПЛ – повторение рекорда Премьер-лиги (Тьерри Анри также 4 раза становился лучшим бомбардиром сезона);
- 155 голов в АПЛ, забитых левой ногой – рекорд Премьер-лиги (предыдущее достижение принадлежало Робби Фаулеру – 109);
- 3 раза признавался игроком сезона по версии PFA – рекорд лиги;
- 32 гола за один сезон АПЛ – рекорд клуба в сезоне из 38 матчей;
- 44 гола в дебютном сезоне за «Ливерпуль» во всех турнирах – рекорд клуба;
- 7 побед в номинации «Лучший игрок месяца» в АПЛ – рекорд лиги;
- 151 матч, который понадобился для 100 голов за «Ливерпуль» – рекорд клуба;
- 1 хет-трик на «Олд Траффорд» в АПЛ – единственный игрок с данным достижением;
- 3-й лучший бомбардир в истории «Ливерпуля» (257 голов);
- 4-й лучший бомбардир в истории АПЛ (193 гола);
- 6-й лучший игрок в истории АПЛ по количеству результативных передач (94).
Общая статистика Мохамеда Салаха за «Ливерпуль»:
- 442 матча
- 279 побед
- 79 ничьих
- 84 поражения
- 257 голов
- 120 ассистов
Машина!
