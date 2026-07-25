Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр подпишет еще одного испанца
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 12:28 |
145
0

Эпицентр подпишет еще одного испанца

Он может стать последним новичком команды в межсезонье

25 июля 2026, 12:28 |
145
0
Эпицентр подпишет еще одного испанца
ФК Эпицентр
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, 25 июля футболисты «Эпицентра» начнут непосредственную подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 2 августа.

По имеющейся информации, еще восстанавливается после травмы защитник Владислав Мороз, и его участие в поединке с «пивоварами» под вопросом.

Последним летним новичком подолян станет 19-летний испанский полузащитник Маркос Лопес, ранее выступавший за чешский «Варнсдорф». Он хорошо показал себя на словенском этапе подготовки.

А вот от услуг еще одного находившегося на просмотре футболиста, воспитанника днепровского футбола, нападающего Егора Рогача, игравшего в прошлом году в составе литовского «Таураса», в последний момент решили отказаться.

Оба игрока, кстати, являются клиентами агентской компании, владельцами которой являются известные в прошлом украинские футболисты Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.

Ранее «Эпицентр» провел заключительный контрольный матч на сборах в Словении.

По теме:
Игрок сборной Аргентины отклонил предложение украинского клуба
Стали известны подробности ареста Павелко в Словакии
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Владислав Мороз
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Футбол | 25 июля 2026, 07:22 8
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро

Артем стал целью для «Фиорентины»

Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Футбол | 25 июля 2026, 04:55 4
Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина

Наставник хочет отдохнуть

Левый Берег в товарищеском матче принимает Кривбасс
Футбол | 25.07.2026, 11:59
Левый Берег в товарищеском матче принимает Кривбасс
Левый Берег в товарищеском матче принимает Кривбасс
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Футбол | 25.07.2026, 08:37
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Бокс | 24.07.2026, 19:39
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
24.07.2026, 12:07 97
Футбол
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 3
Футбол
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
23.07.2026, 23:31 13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
25.07.2026, 07:15 2
Бокс
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 11
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 41
Футбол
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
25.07.2026, 07:59 10
Футбол
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем