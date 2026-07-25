Эпицентр подпишет еще одного испанца

Как стало известно Sport.ua, 25 июля футболисты «Эпицентра» начнут непосредственную подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 2 августа.

По имеющейся информации, еще восстанавливается после травмы защитник Владислав Мороз, и его участие в поединке с «пивоварами» под вопросом.

Последним летним новичком подолян станет 19-летний испанский полузащитник Маркос Лопес, ранее выступавший за чешский «Варнсдорф». Он хорошо показал себя на словенском этапе подготовки.

А вот от услуг еще одного находившегося на просмотре футболиста, воспитанника днепровского футбола, нападающего Егора Рогача, игравшего в прошлом году в составе литовского «Таураса», в последний момент решили отказаться.

Оба игрока, кстати, являются клиентами агентской компании, владельцами которой являются известные в прошлом украинские футболисты Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.

Ранее «Эпицентр» провел заключительный контрольный матч на сборах в Словении.