Украинский тренер: «У этого игрока Динамо другие приоритеты. Все потеряно»
Олег Федорчук недоволен игрой Назара Волошина за киевское «Динамо»
Украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал киевское «Динамо» за игру против греческого ПАОКа (2:3) в квалификационном раунде Лиги Европы.
— Йожеф Сабо назвал оборону киевской команды «проходным двором», вы об этом?
– И об этом, и не только. Да, в «Динамо» в прошлом сезоне и в матче с ПАОК проваливались центральные защитники. Да и в игре полузащитников тоже хватало ошибок. Очень грубо, играя с греческой командой, ошибались динамовцы и в центре защиты, и в полузащите.
Как планировать плавание корабля, когда нет уверенности в том, что он не даст течь? Как ставить высокие цели перед командой, если есть огромные проблемы в центре обороны и полузащите? Костюку будет сложно…
– Какая украинская команда накануне разочаровала больше всего?
– Конечно же, «Динамо». Очень неуверенная игра была у команды Костюка, на проблемы которой я указал в начале нашего разговора.
Фокус Костюка, который удался в матче с «Университатей» из Клужа, на этот раз не сработал. Я о том, что тренер «Динамо» снова выпускает в конце игры двух своих джокеров – ветеранов. На этот раз Ярмоленко и Буяльский не выручили «Динамо».
Откровенно плохо сыграли с ПАОК Шапаренко и Волошин. Николай должен быть лидером. Да и на Назара возлагались большие надежды, но…
– Ему интереснее хвастаться тем, какой он суперпрофи в уличном футболе, и удивлять прической в стиле афро.
– У Волошина неправильно расставлены приоритеты, они утрачены. Нет агрессии. Больше формы, чем содержания. С таким подходом результата не будет, – сказал Федорчук.
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