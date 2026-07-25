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Лига Европы
25 июля 2026, 12:34 | Обновлено 25 июля 2026, 13:23
2015
2

Украинский тренер: «У этого игрока Динамо другие приоритеты. Все потеряно»

Олег Федорчук недоволен игрой Назара Волошина за киевское «Динамо»

25 июля 2026, 12:34 | Обновлено 25 июля 2026, 13:23
2015
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Украинский тренер: «У этого игрока Динамо другие приоритеты. Все потеряно»
ФК Динамо Киев.
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Украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал киевское «Динамо» за игру против греческого ПАОКа (2:3) в квалификационном раунде Лиги Европы.

— Йожеф Сабо назвал оборону киевской команды «проходным двором», вы об этом?

– И об этом, и не только. Да, в «Динамо» в прошлом сезоне и в матче с ПАОК проваливались центральные защитники. Да и в игре полузащитников тоже хватало ошибок. Очень грубо, играя с греческой командой, ошибались динамовцы и в центре защиты, и в полузащите.

Как планировать плавание корабля, когда нет уверенности в том, что он не даст течь? Как ставить высокие цели перед командой, если есть огромные проблемы в центре обороны и полузащите? Костюку будет сложно…

– Какая украинская команда накануне разочаровала больше всего?

– Конечно же, «Динамо». Очень неуверенная игра была у команды Костюка, на проблемы которой я указал в начале нашего разговора.

Фокус Костюка, который удался в матче с «Университатей» из Клужа, на этот раз не сработал. Я о том, что тренер «Динамо» снова выпускает в конце игры двух своих джокеров – ветеранов. На этот раз Ярмоленко и Буяльский не выручили «Динамо».

Откровенно плохо сыграли с ПАОК Шапаренко и Волошин. Николай должен быть лидером. Да и на Назара возлагались большие надежды, но…

– Ему интереснее хвастаться тем, какой он суперпрофи в уличном футболе, и удивлять прической в стиле афро.

– У Волошина неправильно расставлены приоритеты, они утрачены. Нет агрессии. Больше формы, чем содержания. С таким подходом результата не будет, – сказал Федорчук.

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Назар Волошин (Динамо) Олег Федорчук Динамо Киев ПАОК Динамо - ПАОК Лига Европы Николай Шапаренко Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Волошин смотрится как игрок Ингульца
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Основна проблема що Волошина, що Шапаренка - це зіркова хвороба. Хлопці тупо забили на самовдосконалення і розвиток. Вони вважають, що якщо грають за ДК то все - вони королі світу. Це все через відсутність конкуренції і слабкий рівень гравців на їх позиціях. А ще дуже сильно на їх самовпевненність впливають журналісти, які в своїх статтях постійно пишуть "зірковий гравець ДК", "зірка збірної України"  і тому подібні фрази. От і хлопці відносять себе до когорти зірок, хоча нинішній рівень їхньої гри показує, що це посередні гравці.
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