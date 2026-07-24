Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает, что легенде «Динамо» Андрею Ярмоленко стоит завершить карьеру и прекратить выступления за клуб.

– Согласны ли вы, что двойная замена – Буяльский вместо Шапаренко и Ярмоленко вместо Герреро – встряхнула «Динамо»? Ведь все, кто смотрел трансляцию, видели эти подавленные взгляды игроков после третьего пропущенного гола. В глазах, например, Пономаренко, была какая-то безнадежность.

– Нет, потому что когда греки забили в третий раз, стало понятно, что игра уже решена. И это при том, что ПАОК тоже играл не без ошибок. Эта команда только готовится к сезону, у них новый тренер.

Не могу сказать, что Андрей и Буяльский, как ты выразился, встряхнули «Динамо». Ярмоленко, на мой взгляд, летом должен был завершить карьеру. Зачем ему дальше играть? Не понимаю…