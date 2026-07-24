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  4. Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Лига Европы
24 июля 2026, 21:02 |
1214
5

Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»

Известный тренер – об Андрее Ярмоленко

24 июля 2026, 21:02 |
1214
5 Comments
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает, что легенде «Динамо» Андрею Ярмоленко стоит завершить карьеру и прекратить выступления за клуб.

– Согласны ли вы, что двойная замена – Буяльский вместо Шапаренко и Ярмоленко вместо Герреро – встряхнула «Динамо»? Ведь все, кто смотрел трансляцию, видели эти подавленные взгляды игроков после третьего пропущенного гола. В глазах, например, Пономаренко, была какая-то безнадежность.

– Нет, потому что когда греки забили в третий раз, стало понятно, что игра уже решена. И это при том, что ПАОК тоже играл не без ошибок. Эта команда только готовится к сезону, у них новый тренер.

Не могу сказать, что Андрей и Буяльский, как ты выразился, встряхнули «Динамо». Ярмоленко, на мой взгляд, летом должен был завершить карьеру. Зачем ему дальше играть? Не понимаю…

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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Комментарии 5
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Не понимает он...
Да потому что старый маразматик, мозги уже отсохли. Вот и не понимаешь...
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+5
Мадяр а Бражко і зятьок не мають закінчувати, як і половину складу? Чи тільки Ярмолу бачиш, старим?
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0
Повністю згоден з Сабо. Ярмоленко супер гравець, але йому треба закінчувати. Якщо Динамо залежить від Ярмоленка, то це дуже слабка команда, його вистачає на 30 хвилин. Окрім того він в будь-який момент може закінчити свої виступи, а заміна йому готова? - ні. Як працює селекція, менеджмент? Вже має награватись якийсь технічний, швидкісний вінгер на його місце. Хай собі Ярмоленко виходить на 20 хвилин, але повторюсь, якщо він робить погоду в цій команді - вище 4 місця вона не стрибне в чемпіонаті України. 
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-3
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