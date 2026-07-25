Украинский тренер: «Просто браво! Они имели проблемы, но он сумел...»
Олег Федорчук оценил дебютную игру черкасского ЛНЗ в еврокубках
Украинский тренер Олег Федорчук оценил дебютную игру черкасского ЛНЗ в еврокубках, похвалив Виталия Пономарева после первой игры против Гента (0:0)
– Как вам историческая, первая в еврокубках игра ЛНЗ?
– Есть у черкасской команды определенная проблема с разнообразием тактик, особенно в атаке, по-моему. Однако игроки ЛНЗ еще раз продемонстрировали, что они бойцы, могут терпеть, держать удар.
– Что касается разнообразия, то Виталий Юрьевич, имевший с ним разговор перед первым матчем против Гента, заверил, что над этим компонентом, он летом с командой много работал.
– Вообще же, браво, Пономарев! Он сумел настроить команду на очень непростую игру с очень непростым соперником. Немного ЛНЗ повезло, потому что были голевые моменты у Гента, но поражения они не заслужили, – сказал Федорчук.
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