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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 08:46 | Обновлено 25 июля 2026, 08:57
868
0

Украинский тренер: «Просто браво! Они имели проблемы, но он сумел...»

Олег Федорчук оценил дебютную игру черкасского ЛНЗ в еврокубках

25 июля 2026, 08:46 | Обновлено 25 июля 2026, 08:57
868
0
Украинский тренер: «Просто браво! Они имели проблемы, но он сумел...»
ФК ЛНЗ
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Украинский тренер Олег Федорчук оценил дебютную игру черкасского ЛНЗ в еврокубках, похвалив Виталия Пономарева после первой игры против Гента (0:0)

– Как вам историческая, первая в еврокубках игра ЛНЗ?

– Есть у черкасской команды определенная проблема с разнообразием тактик, особенно в атаке, по-моему. Однако игроки ЛНЗ еще раз продемонстрировали, что они бойцы, могут терпеть, держать удар.

– Что касается разнообразия, то Виталий Юрьевич, имевший с ним разговор перед первым матчем против Гента, заверил, что над этим компонентом, он летом с командой много работал.

– Вообще же, браво, Пономарев! Он сумел настроить команду на очень непростую игру с очень непростым соперником. Немного ЛНЗ повезло, потому что были голевые моменты у Гента, но поражения они не заслужили, – сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Гент Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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