Украинский тренер: «Просто браво! Они имели проблемы, но он сумел...»

Украинский тренер Олег Федорчук оценил дебютную игру черкасского ЛНЗ в еврокубках, похвалив Виталия Пономарева после первой игры против Гента (0:0)

– Как вам историческая, первая в еврокубках игра ЛНЗ?

– Есть у черкасской команды определенная проблема с разнообразием тактик, особенно в атаке, по-моему. Однако игроки ЛНЗ еще раз продемонстрировали, что они бойцы, могут терпеть, держать удар.

– Что касается разнообразия, то Виталий Юрьевич, имевший с ним разговор перед первым матчем против Гента, заверил, что над этим компонентом, он летом с командой много работал.

– Вообще же, браво, Пономарев! Он сумел настроить команду на очень непростую игру с очень непростым соперником. Немного ЛНЗ повезло, потому что были голевые моменты у Гента, но поражения они не заслужили, – сказал Федорчук.