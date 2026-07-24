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Лига конференций
24 июля 2026, 18:48 | Обновлено 24 июля 2026, 18:50
268
0

Капитан Гента – о ничьей с ЛНЗ: «Здесь не стоит быть недовольными»

Дави Руф подвел итоги первого матча

24 июля 2026, 18:48 | Обновлено 24 июля 2026, 18:50
268
0
Капитан Гента – о ничьей с ЛНЗ: «Здесь не стоит быть недовольными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дави Руф
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Капитан и вратарь бельгийского «Гента» Дави Руф высказался о первом матче против ЛНЗ во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Команды создали несколько моментов, но забить так и не смогли – 0:0. Вся интрига противостояния была отложена на ответный матч, который пройдет 30 июля.

«Учитывая результат, здесь не стоит быть недовольными. Это непростой соперник. На следующей неделе мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд.

В конце концов, вполне естественно, что играть такой важный матч всего после четырех недель тренировок – это непросто. Кроме того, несколько новых ребят присоединились к нам только недавно. Им еще нужна определённая адаптация и время, чтобы лучше узнать каждого, но я вижу, что мы прибавляем каждую неделю.

Думаю, мне пришлось сделать несколько сэйвов, но ничего сверхсложного. Для этого я там и стою, не так ли? Что ж, после нескольких контрольных матчей всегда есть какая-то неопределенность, но теперь мы знаем их немного лучше, сможем сделать полноценный анализ на основе видео и на следующей неделе хотим одержать победу и завоевать путёвку дальше», – сказал Руф.

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Андрей Витренко Источник: Het Nieuwsblad
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