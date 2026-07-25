Шахтер заблокировал переход украинского футболиста в киевский клуб

Донецкий «Шахтер» заблокировал переход вингера Александра Ющенко к киевской «Оболони» – об этом сообщил президент «пивоваров» Александр Слободян:

«Мы рассматривали этого футболиста на перспективу еще с зимы. Однако действия «Шахтера» в этой ситуации для нас остались непонятными. Парень был растренирован, поскольку футболисты, которые по возрасту вышли из U-19, остались без игровой практики.

Мне кажется, что у «Шахтера» было немало таких футболистов, которые сидели, получали хорошую зарплату, но при этом не тренировались или тренировались недостаточно и не имели необходимой игровой нагрузки.

Когда мне казалось, что мы предложили «горнякам» хорошую формулу по отношению к Ющенко, который очень хотел к нам, и мы также хотели видеть его в своей команде – на определенном уровне футбольной иерархии «Шахтера» поступил запрет на его переход», – рассказал Слободян.

Ющенко провел 33 матча в составе «Шахтера» U-19, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. В активе 21-летнего футболиста четыре игры за сборную U-19.