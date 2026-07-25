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25 июля 2026, 03:00 | Обновлено 25 июля 2026, 03:02
185
0

ФОТО. Роскошная девушка Милевского покоряет Instagram пышными формами

Тамила регулярно впечатляет подписчиков эффектными и откровенными образами

25 июля 2026, 03:00 | Обновлено 25 июля 2026, 03:02
185
0
ФОТО. Роскошная девушка Милевского покоряет Instagram пышными формами
Instagram. Тамила, девушка Артема Милевского
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Девушка бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского продолжает привлекать внимание футбольных болельщиков в социальных сетях.

Девушку зовут Тамила, хотя в Instagram она представляется как Мила и ведет страницу под ником mila.myrs. Красавица отличается яркой внешностью, очень длинными волосами и пышными формами.

Особое внимание подписчиков привлекает ее роскошный бюст, который девушка подчеркивает купальниками, топами с глубоким декольте и облегающими нарядами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На странице Милы можно увидеть фотографии с отдыха, селфи в бикини, кадры с путешествий и совместные снимки с Милевским.

Поклонники регулярно осыпают девушку комплиментами и отмечают, что бывшему футболисту невероятно повезло с такой эффектной возлюбленной. Сам Артем также активно реагирует на публикации избранницы и появляется в комментариях под ее фотографиями.

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фото девушки Артем Милевский lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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