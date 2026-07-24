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  4. АГБОНЛАХОР: «Потому, что не играл на ЧМ, он не может получить Золотой мяч?»
Франция
24 июля 2026, 23:23 |
569
0

АГБОНЛАХОР: «Потому, что не играл на ЧМ, он не может получить Золотой мяч?»

Габриэль Агбонлахор поддержал Хвичу Кварацхелию

24 июля 2026, 23:23 |
569
0
АГБОНЛАХОР: «Потому, что не играл на ЧМ, он не может получить Золотой мяч?»
Астон Вилла. Габриэль Агбонлахор
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Бывший футболист сборной Англии Габриэль Агбонлахор признал, что больше всего шансов получить «Золотой мяч» у испанцев.

«Например, Родри выиграл «Золотой мяч» в 2024 году после победы на Евро, и, очевидно, успеха с «Манчестер Сити».

Я смотрю на Ламина Ямала. Послушайте, он выиграл Евро раньше, выиграл чемпионат мира в этом году, выиграл Ла Лигу, 45 матчей, 24 гола, 18 передач в прошлом сезоне с «Барселоной».

Я думаю, он мой фаворит среди всех игроков, потому что он побеждал на внутренних соревнованиях, много играл в футбол и выиграл Кубок мира.

Знаете, кому бы я вручил «Золотой мяч»? Хвиче Кварацхелии! Только потому, что его не было на чемпионате мира, он не может получить «Золотой мяч»? Но если подумать, лучшим игроком, за которым можно было следить, открыв рот, был Кварацхелия весь сезон в составе «ПСЖ».

Он был выдающимся игроком – больше, чем Ламин Ямаль, больше, чем Гарри Кейн, больше, чем все остальные», – заявил Агбонлахор.

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Габриэль Агбонлахор Родри сборная Испании по футболу Гарри Кейн Золотой мяч Ламин Ямаль Хвича Кварацхелия
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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